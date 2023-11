Un trader se trompe sur le prix du CRV et perd 700 000 dollars

Ce week-end, les analystes on-chain d’Arkham ont repéré les transactions d’un trader l’ayant conduit à la perte de 700 000 dollars lors de la création d’une pool de liquidité sur Uniswap V3 avec du Bitcoin emballé wBTC et du CRV de Curve.

En effet, il semble que la personne à l’origine de ces transactions se soit mélangée entre le prix du CRV et sa quantité en ajoutant 45 wBTC à la pool, une somme bien trop importante par rapport au cours du CRV au moment des faits.

Ainsi, l’intéressé a ajouté l’équivalent de 1,56 million de dollars, là où il semble que 840 000 dollars auraient suffi par rapport au taux de change du moment, créant alors une opportunité d’arbitrage. C’est ensuite cette opportunité qui a déclenché de nombreux bots de trading exploitant la Maximal Extractable Value (MEV), ces derniers cherchant de ce fait à tirer rapidement des bénéfices de la situation.

👉 Pour aller plus loin — Qu’est-ce que la Maximal Extractable Value (MEV) en blockchain ?

Arkham a ainsi identifié une importante transaction d’un bot MEV qui a permis au propriétaire de l’adresse de récupérer 1,36 million de dollars de wBTC au prix d’environ 730 dollars de CRV. Néanmoins, ce profit est à relativiser, s’étant soldé par un bénéfice de 260 dollars seulement.

Et pour cause, cette même adresse a aussi payé 527 000 dollars au validateur Ethereum du bloc en cours de façon à ce que sa transaction passe en priorité. Ainsi, c’est le validateur qui ressort finalement grand gagnant de l’erreur initiale :

MEV Bots instantly rushed the pool to swap CRV for valuable WBTC - with the first bot making off with $1.36M in WBTC for only $730K in CRV.

But the bot only netted ~$260, paying $527K of ETH to the validator just to make this transaction.

Tough luck! pic.twitter.com/3JbVwhwYoj

— Arkham (@ArkhamIntel) November 4, 2023