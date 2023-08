L'attaquant de Curve commence à renvoyer des fonds avec un message plutôt surprenant

Selon les données on-chain, l'attaquant du protocole Curve a commencé à retourner une partie des fonds dérobés vers Alchemix Finance, qui s'était fait voler 13,66 millions de dollars sur sa pool alETH-ETH.

Après une transaction test de 1 alETH, le voleur a ensuite transféré 1 000 alETH (1,66 million de dollars) et 3 820 alETH via une autre transaction (6,67 millions de dollars).

Après une nouvelle transaction test de 1 alETH, il a enfin envoyé successivement 1 000 (1,84 million de dollars) puis 1 258 ETH (2,32 millions de dollars) vers le protocole Alchemix Finance. Ainsi, au total, le voleur a renvoyé 12,487 millions de dollars vers Alchemix.

Historique des transactions sortantes du portefeuille de l'attaquant

Dans l'une de ses transactions, le voleur a glissé un message plutôt surprenant, déclarant qu'il se fichait de l'argent (Alchemix a promis une récompense équivalente à 10 % des fonds dérobés si l'attaquant retournait l'argent) mais qu'il ne voulait simplement pas « ruiner le projet » :

« J'ai vu des opinions ridicules, alors je tiens à préciser que je vous rembourse non pas parce que vous pouvez me trouver, mais parce que je ne veux pas ruiner votre projet, c'est peut-être beaucoup d'argent pour beaucoup de gens, mais pas pour moi, je suis plus intelligent que vous tous, m*rde ! »