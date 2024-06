Curve Finance : le fondateur Michael Egorov se fait liquider et perd 140 millions de dollars

Michael Egorov, le fondateur de Curve Finance, a vu ses positions de prêt et d'emprunts liquidées le jeudi 14 juin 2024.

Le cours du CRV, le token de gouvernance du projet DeFi Curve Finance, a récemment baissé de plus de 25 % et se situe actuellement autour de 0,28 dollar.

Afin d'optimiser ses rendements, le fondateur de Curve avait emprunté des stablecoins (tokens indexés sur des monnaies fiat stables) en utilisant une partie de ses CRV comme collatéral.

Or, la valeur du CRV servant de garantie a chuté drastiquement, une partie des positions de Michael Egorov sont donc devenues sous-collatéralisées et ont été liquidées par les protocoles de DeFi concernés.

Ce mécanisme de liquidation automatique vise à protéger les prêteurs en vendant les collatéraux lorsque leur valeur descend en dessous d'un certain seuil.

Selon la société d'analyse on-chain Arkham Intelligence, Michael Egorov a vu ses positions liquidées pour un montant total de 140 millions de dollars de CRV sur différents protocoles DeFi comme Inverse, UwU Lend, Fraxlend et LlamaLend.

UPDATE: Michael Egorov was liquidated for $140 Million in CRV.

The price of CRV fell through Egorov’s liquidation threshold this morning, with his entire 9-figure lending position liquidated across 5 protocols.

Two of his accounts incurred together over a million dollars of bad… https://t.co/gT37oBy82Z pic.twitter.com/41np1Gkh0S

— Arkham (@ArkhamIntel) June 13, 2024