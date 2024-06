Le directeur de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a affirmé devant le Comité sénatorial des crédits des États-Unis que les ETF Ethereum spot pourraient potentiellement commencer à être négociés d'ici la fin de l'été.

Les ETF Ethereum spot disponibles aux États-Unis dans un futur proche ?

Le 23 mai 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) annonçait l'approbation des ETF Ethereum spot. Depuis, les spéculations quant à une future cotation vont bon train au sein de l'écosystème crypto.

Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission, s'est exprimé jeudi 13 juin concernant une éventuelle période pour le début de la négociation en bourse des ETF au comptant basés sur l'Ether.

Lors de son allocution devant le Comité sénatorial des crédits des États-Unis, Gary Gensler s'est montré confiant, déclarant qu'il estimait que les ETF ETH spot avaient de grandes chances d'être côtés d'ici la fin de l'été.

Au cours de cette même intervention, le président de la SEC a dû essuyer les reproches fait à son égard concernant les « obstacles » que son organisation met sur le chemin du bon développement de l'écosystème crypto.

👉 Dans l’actualité également — Bitcoin (BTC) : pour Donald Trump, tous les Bitcoins restants devraient être produits aux États-Unis

Selon le sénateur Bill Hagerty, les actions menées par la SEC seraient nuisibles à ce secteur novateur et florissant et feraient fuir les talents ainsi que les entreprises hors des frontières des États-Unis.

L'Ether se négocie actuellement à 3 520 dollars, en hausse de 0,4 % sur les dernières 24 heures.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : SEC

Source illustration : Third Way Think Tank via Flickr, CC by 2-0

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.