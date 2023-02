EUROe : le tout premier stablecoin créé, assuré et régulé à échelle européenne débarque de Finlande

Membrane Finance, une société finlandaise qui travaille à combler le fossé entre la finance traditionnelle et le marché des cryptomonnaies, dévoile son stablecoin EUROe. Il s'agit du premier stablecoin adossé à l'euro 100 % européen, de la gestion de ses réserves à sa réglementation. En comparaison, l'EUROC de Circle par exemple, est un stablecoin adossé à l'euro mais dont les réserves sont assurées à la Silvergate Bank aux États-Unis.

Disponible dans un premier temps sur la blockchain Ethereum (ETH), l'EUROe est adossé au cours de l'euro et chaque EUROe est assuré par son équivalent en monnaie fiduciaire dans une institution financière ou dans une banque européenne, selon le communiqué.

La classe des stablecoins constitue une catégorie de cryptomonnaie définie pour avoir un cours fixe adossé à un actif réel. Les plus connus, comme l'USDC, l'USDT ou le DAI par exemple, sont adossés au cours du dollar américain. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement d'un stablecoin, nous vous invitons à lire notre guide dédié.

Selon Membrane Finance, L'EUROe est le fruit « de 2 années de travail acharné pour construire les systèmes de paiement européens les plus robustes et conformes à la réglementation ». Le stablecoin bénéficie par ailleurs d'une licence de la FIN-FSA, l'autorité de surveillance financière de la Finlande, ce qui devrait lui « permettre d'être compétitif sur le marché avant l'entrée en vigueur de la législation européenne MiCA ».

Selon Membrane Finance, l'EUROe devrait réussir à tenir plusieurs rôles afin d'être efficace dans différents secteurs d'activité, avec pour objectif de s'inscrire comme un stablecoin de référence à l'échelle européenne que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels.

« L'EUROe permet d'effectuer des paiements transparents et quasi instantanés dans le monde entier à un coût quasi nul. Par conséquent, les particuliers, les entreprises et les gouvernements peuvent utiliser l'EUROe tout en évitant les risques et les complexités liés à la conversion et au paiement dans des cryptomonnaies volatiles. [...] Nous voulons apporter la finance décentralisée aux masses et rendre cela aussi facile que possible pour permettre aux Européens d'utiliser une monnaie dans laquelle ils ont confiance et qu'ils connaissent. »