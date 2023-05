Bitcoin - Un prix toujours en range mais en fin de compression - Gros mouvement à venir ?

Malgré de nombreuses tentatives en avril, le prix du bitcoin (BTC) reste pour le moment bloqué par sa Kijun journalière autour des 29 100$, ainsi que par sa résistance psychologique à 30 000$.

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

Tant que la zone des 30 000$ bloquera les prix, un retour autour des 25 300$ (Tenkan Weekly) semble être à privilégier, comme nous l'expliquions déjà dans notre précédente analyse. Cela correspondrait à un retest de ce même niveau qui faisait résistance en début d'année et qui devrait à présent se confirmer comme support.

En cas de cassure par le haut des 30 000$, la voie sera libre avec des chances de pouvoir monter jusqu'à 33 200$ environ, prochaine résistance correspondant à la partie haute de l'élargissement ascendant en jaune.

Repasser en dessous des 25 000$ serait un risque de casser par le bas l'élargissement, ce qui pourrait provoquer une chute du prix bien plus forte sous les 18 000$.

Si nous regardons l'unité de temps h4, le BTC montre un range bien définit entre les 31 000 et les 26 800$. Le prix évolue sans tendance bien distincte en attendant de partir vers son prochain mouvement.

Figure 2 - Graphique du cours du Bitcoin (h4)

À l'intérieur de cette latéralisation contenue dans un grand élargissement ascendant (pattern qui casse plutôt par le bas en général), le prix évolue également dans un triangle dont la compression semble arriver à la fin. Le prix est de moins en moins volatil, ce qui laisse penser qu'un fort mouvement est à venir.

Si ce type de pattern peut nous faire penser à une cassure par le bas imminente à cause de ses probabilités baissières, nous attendrons cependant de voir de quel côté le prix cassera ce pattern. Il faudra bien sûr que la Chikou Span (en blanc) confirme la cassure pour augmenter les chances de pertinence.

En cas de sortie haussière, le prix devrait aller chercher les 32 216$ dans les prochains jours, alors qu'il retournerait vers les 24 466$ s'il casse par le bas.

De son côté, le cours de la cryptomonnaie d’Ethereum, l’Ether (ETH) évolue toujours lui aussi à l'intérieur d'un élargissement ascendant. Comme pour le BTC, la cassure à venir sera plus probablement baissière.

Figure 3 - Graphique du cours de l’Ether (h4)

Bien que le prix soit parvenu à repasser au-dessus de tous les obstacles de l'Ichimoku, la zone des 2 000$ est une véritable résistance psychologique et représente un risque de correction imminente en cas de nouveau rejet. Avec un pattern qui casse plutôt par le bas, une correction jusqu'à 1 568$ serait bénéfique pour que le marché puisse respirer et gagner en liquidités.

Si l'ETH casse par le haut la résistance des 2 000$, alors la prochaine résistance à aller chercher se situe à 2 120$.

Les cryptomonnaies restent bloquées dans un range et doivent toujours casser leurs résistances psychologiques pour enfin s'envoler. En attendant, le marché a perdu en vitesse et le risque de correction est bien présent.

