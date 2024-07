Les robots de trading sont des outils de plus en plus utilisés par les investisseurs en cryptomonnaies. Grâce à l'automatisation de nombreux tâches, les bots de trading permettent d'optimiser une stratégie d'investissement. Quels sont les services proposés par ces bots ? Et sont-ils réellement fiables ? Voici notre top 5 des meilleurs robots de trading crypto.

Les meilleurs robots de trading crypto

Les robots de trading sont des outils très prisés par les investisseurs en cryptomonnaies.

Ils facilitent l'automatisation des ordres d'achat et de vente pour prendre de meilleures décisions et optimiser les rendements perçus. Généralement, ces bots sont accessibles gratuitement via un smartphone ou un ordinateur.

Voici notre liste non-exhaustive des 5 meilleurs bots de trading pour investir sur le marché crypto :

🖥️ Plateforme 🤖 Type de robot de trading 🟩 Principal avantage Binance Centralisé Beaucoup de bots différents eToro Centralisé Copy trading poussé BONKbot Décentralisé Idéal pour le trading de memecoins sur Solana Unibot Décentralisé Beaucoup de blockchains supportées Trojan Décentralisé Copy trading sur Solana

Plongeons tout de suite dans le fonctionnement de ces robots de trading 👇

Investir avec les robots de trading sur Binance

Binance, le premier exchange de cryptomonnaies au monde, a mis au point une série de robots de trading pour répondre aux besoins de ses utilisateurs.

Binance : la plateforme d'échange crypto de référence

Au total, la plateforme propose 9 bots différents pour les cryptos, avec chacun leurs spécificités et leur public. Les robots les plus utilisés sont les suivants :

Auto-Invest ;

DCA spot ;

Spot & Future Grid.

Auto-Invest et DCA spot sont les bots les plus appropriés pour les investisseurs débutants. Le premier s'applique à des objectifs long terme, permettant d'investir automatiquement la même somme de manière régulière sur l'une des 210 cryptomonnaies concernées. De plus, Auto-Invest transfère directement vos achats sur des services de staking pour augmenter vos rendements.

💡 Binance Avis et Tuto (2024) : le meilleur exchange de cryptomonnaies au monde ?

De son côté, le bot DCA spot propose un investissement programmé qui prend davantage en compte les fluctuations du marché. Son but est d'acheter un maximum de cryptomonnaies à bas prix pour les revendre à leur sommet, selon les paramètres prédéfinis par son utilisateur.

Concernant le Spot & Future Grid, il s'adresse à un public confirmé en trading. En automatisant des ordres d'achat et de vente dans une fourchette de prix préalablement définie, ce robot de tradingcherche à générer des bénéfices grâce aux rebonds sur les supports et résistances d'une cryptomonnaie. À noter que, contrairement au Spot Grid, le Future Grid dispose d'un effet de levier.

Illustration des ordres exécutés par le bot Future Grid de Binance lors d'une position long (acheteuse) et short (vendeuse)

Attention aux effets de levier Bien que les effets de levier offrent la possibilité de multiplier les rendements, ils accroissent tout autant les risques de pertes et de liquidations. Cet outil complexe est à utiliser avec précaution. Si vous êtes débutant mais que vous souhaitez tout de même essayer cet outil, nous vous recommandons de vous entrainer avec un petit montant ou un compte fictif avant de vouloir implémenter le bot Future Grid à votre stratégie d'investissement.

Déployer un bot de copy trading sur eToro

Reconnue à l'international comme l'une des plateformes les plus utilisées par les investisseurs, eToro s'est progressivement imposée comme étant l'entreprise qui a popularisé un robot de trading particulier : le copy trading.

Le copy trading est une stratégie où les liquidités et les actifs d'un portefeuille d'investissement répliquent les ordres exécutés par une personne tierce. En d'autres termes, au lieu d'acheter et vendre soi-même des cryptomonnaies, cette tâche est confiée à un robot qui copiera un investisseur choisi au préalable par l'utilisateur.

👉 eToro Avis (2024) : la plateforme de trading idéale ou à éviter ?

Sur eToro, il est possible de copier des investisseurs détenant des actions, des matières premières, mais aussi des cryptomonnaies. Chacun d'entre eux est accompagné de données sur leurs performances et les actifs qui composent leur portefeuille d'investissement :

Ahmed Delowar, un investisseur crypto dont le portefeuille est ouvert au copy trading sur eToro

L'un des avantages d'eToro est que sa plateforme propose plusieurs milliers d'investisseurs pour son service de copy trading. De plus, il est possible de les classer selon leur aversion au risque, leurs actifs détenus et leurs performances passées.

Utiliser le robot crypto BONKbot

BONKbot est un robot de trading soutenu par la communauté du meme coin BONK. Fonctionnant sur l'application de messagerie Telegram, sa principale fonctionnalité est l'automatisation des achats et ventes de cryptomonnaies au sein de l'écosystème Solana. Pour cela, le bot s'appuie sur l'exchange décentralisé Jupiter.

Parmi les cryptomonnaies disponibles sur Jupiter, citons les stablecoins USDT et USDC, ainsi que les tokens des protocoles Render (RNDR), Helium Network (HLN) et StepN (GMT). Cependant, l'écosystème Solana est surtout célèbre pour ses nombreux memecoins, et BONKbot permet justement d'en acheter rapidement quelques minutes après leur création.

Cela signifie qu'il n'est pas possible d'échanger directement des tokens ERC-20 en provenance de la blockchain Ethereum avec BONKbot. Seules les cryptomonnaies les plus célèbres, comme l'ETH et le BNB, disposent d'un wrapped token sur Solana.

BONKbot est donc un bot de trading intéressant si vous souhaitez acheter et vendre des tokens sur la blockchain Solana. Ce robot de trading est souvent utilisé en combinaison avec DEX Screener, qui permet d'identifier les tokens nouvellement créés.

Les liens utiles de BONKbot :

Acheter des cryptomonnaies avec Unibot

Unibot est à la fois une plateforme Web et un canal Telegram qui propose à ses utilisateurs plusieurs robots consacrés au trading. Si Unibot est populaire auprès des investisseurs, c'est pour sa quantité de services proposés sur Telegram.

En effet, au-delà de délivrer des robots dédiés au copy trading, au DCA automatisé et aux ordres limites, l'avantage principal d'Unibot réside dans les nombreuses blockchains qu'il prend en charge. Il interagit avec les réseaux Ethereum, Base, Arbitrum, mais aussi la BNB Chain et Solana.

Au total, Unibot propose d'investir sur plusieurs centaines de cryptomonnaies différentes. Nous y retrouvons des tokens positionnés dans le top 20 des plus grandes capitalisations du marché tout comme des meme coins nouvellement créés cherchant à surfer sur les tendances du moment.

Pour utiliser ces robots de trading sur Telegram, 2 solutions sont envisageables : soit l'utilisateur choisit de connecter son wallet non-custodial comme Phantom à l'application, soit il se crée un nouveau wallet Unibot sur lequel il doit nécessairement transférer un minimum de 0.02 ETH.

Les liens utiles d'Unibot :

Faire du trading avec le robot Trojan

Tout comme BONKbot, Trojan est un bot Telegram dédié à l'écosystème Solana. Avec plus de 250 000 utilisateurs comptabilisés, Trojan est l'un des bots de trading de memecoins les plus populaires.

Trojan est en mesure d'automatiser un DCA et d'exécuter des ordres d'achats et de ventes de tokens en quelques secondes. Il permet aussi de faire du copy trading pour répliquer la stratégie des meilleurs traders de la blockchain Solana.

Grâce aux faibles frais de la blockchain Solana, ce robot de trading n'impose pas une somme minimale pour être utilisé. Cependant, il est recommandé de commencer avec une petite somme pour vous familiariser avec ce bot.

Les liens utiles de Trojan :

Les risques des robots de trading

Malgré leurs atouts, les robots de trading ne sont pas exempts de risques. En effet, certains acteurs malveillants créent des bots pour partir avec l'argent de leurs utilisateurs. La vigilance est donc de mise lorsqu'il s'agit de choisir et utiliser un tel outil.

Le meilleur moyen de garantir sa sécurité et celle de ses cryptomonnaies est de se tourner vers une plateforme régulée par les autorités françaises et européennes. Par exemple, l'Autorité des marchés financiers (AMF) publie sur son site Web une liste des entités autorisées sur le territoire national via l'enregistrement PSAN, détenu notamment par Binance et eToro.

Notez aussi que les bots de trading prélèvent des frais à chaque transaction effectuée. Ce montant peut atteindre 1 % du total de la transaction. Dans ce cas, mieux vaut anticiper ces frais et limiter son nombre de transactions.

Pour les débutants sur le marché des cryptomonnaies, il est nécessaire de rester attentifs aux risques inhérents des outils proposés par les bots de trading. Citons les effets de levier qui, entre de mauvaises mains, peuvent liquider un portefeuille d'investissement en quelques secondes.

