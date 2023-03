Le TOP 5 des plus grosses pertes des cryptomonnaies de la semaine

Le mois de mars débute de manière catastrophique pour le Bitcoin (BTC) et que l'addition est comme souvent plus salée pour certains altcoins. Voyons ensemble les 5 cryptomonnaies ayant réalisé les pires performances cette semaine.

Les 5 moins bonnes performances de la semaine

Ce n'est plus une nouvelle, nous l'avons évoqué de nombreuses fois dans nos colonnes, le marché des cryptomonnaies a récemment déraillé. Après un énième échec sur la barre des 25 200 dollars, le Bitcoin (BTC) a chuté de plus de 20 % et a abandonné le support des 20 000 dollars.

Comme dans chaque mouvement correctif, certains altcoins ont dégringolé plus fort que le BTC. Voyons ensemble les 5 cryptomonnaies qui ont le plus baissé sur la dernière semaine. En voici la liste :

Le TOP 5 des plus grosses pertes en cryptomonnaies sur la semaine

5 - SingularityNET (AGIX)

Avec une performance de -40.9% en 7 jours, la cinquième position de notre classement est occupée par SingularityNET et son token AGIX.

Nous l'avions déjà mentionné dans le top 5 des cryptos du secteur de l'Intelligence Artificielle (IA) les plus performantes en début février. Depuis, le AGIX de SingularityNET a imprimé 204 % en bénéficiant de l'engouement autour de ce domaine novateur.

Suite à un mouvement haussier aussi vertical, il est donc relativement logique d'observer une correction significative.

4 - Stacks (STX)

En quatrième position, c'est le STX de Stacks qui imprime -41% sur la même période. Également présent dans notre top 5 des cryptomonnaies ayant le plus performé en février 2023, bénéficiant d'une hausse de 243 % en 30 jours, la position du STX dans ce classement n'est pas illogique.

Pour rappel, Stacks permet de créer des smart contracts et de développer des applications décentralisées sur Bitcoin, tout en profitant de la sécurité assurée par le réseau. C'est une sorte de solution de seconde couche.

3 - Blur (BLUR)

À la troisième marche du podium, nous retrouvons le BLUR de la marketplace de tokens non fongibles (NFT) éponyme. Suite à plusieurs airdrops conséquents de tokens, Blur a connu un engouement exceptionnel auprès des adeptes de NFTs.

Toutefois, le BLUR a imprimé une chute de 41,1 % en l'espace de 7 jours, perdant près de 150 millions de dollars de capitalisation.

2 - RSK Infrastructure Framework (RIF)

Vous l'aurez constaté si vous avez consulté le top 5 des cryptomonnaies les plus performantes en février, le RIF de RSK Infrastructure Framework était également présent. Après une performance de 200.5 % en l'espace de 30 jours, le RIF corrige de 46.3 % sur la semaine passée.

De la même manière que Stacks, ce projet a notamment profité du récent engouement qui entoure l'arrivée des NFTs sur Bitcoin. En effet, RIF développe notamment un bridge permettant aux utilisateurs d'interagir avec une plateforme de smart contracts sur Bitcoin.

1 - Huobi BTC (HBTC)

En tête de ce classement, nous retrouvons le Huobi BTC (HBTC), en baisse de spectaculaire de 52.9 % sur les 7 derniers jours. Ce token est une réplique du BTC au sein de l'écosystème de l'exchange chinois Huobi.

La chute du cours du HBTC a principalement eu lieu hier soir. En effet, après une hausse assez inexpliquée vers les 25 000 dollars, l'actif a subitement perdu plus de 60 % de sa valeur pour venir toucher les 10 000 dollars. Dans un contexte plus global, le token de la plateforme Huobi a également dévissé :

🔴 Le token $HT de l’exchange #Huobi a dégringolé de 73 % en quelques minutes. Il a ensuite rebondi de 195 % dans la foulée 📉📈 Les raisons demeurent encore inconnues à l’heure actuelle. pic.twitter.com/DHrxk37vd8 — Cryptoast (@CryptoastMedia) March 9, 2023

