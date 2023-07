Cinéma : The Flash débarquera en NFT en même temps que sa sortie sur les plateformes de streaming

Alors que The Flash de la franchise de super-héros DC Comics est sorti en salle le mois dernier, Warner Bros. a annoncé que le film deviendra la première réalisation de cette envergure à sortir dans la foulée sous la forme token non fongible (NFT) :

It’s official, The Flash is the first new release movie to hit the blockchain! pic.twitter.com/sScukkA6Fw

— Warner Bros. Digital Collectibles (@WarnerBrosNFT) July 14, 2023