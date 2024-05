Tether investit 200 millions de dollars dans une entreprise de neuro-technologie

L'émission de stablecoins est réputée pour être une activité très lucrative, permettant à ses émetteurs non seulement de percevoir des frais de transaction de leurs clients, mais également d'utiliser les dollars qui soutiennent l'actif numérique pour générer des revenus supplémentaires.

Tether, par exemple, l'entreprise qui émet l'USDT, le 1er stablecoin du marché avec une capitalisation de plus de 110 milliards de dollars, détient environ 67 % de ses réserves en bons du Trésor américain, lesquels offrent actuellement un rendement annuel de 4,93 %.

De plus, l'entreprise a récemment annoncé avoir réalisé un bénéfice net 6,2 milliards de dollars au cours de l'année 2023, dont 4 milliards de dollars qui proviennent des bénéfices générés par les obligations des États-Unis.

Il y a toujours eu une certaine opacité concernant l'utilisation des profits par Tether, mais ces dernières années, l'entreprise a cherché à accroître sa transparence, notamment en rendant publique la composition de ses réserves.

Depuis plusieurs années, Tether investit dans différents événements et conférences liés à Bitcoin et aux cryptomonnaies ainsi que dans des projets éducatifs, tels que PlanB Network.

Récemment, Tether a annoncé avoir acheté une part significative de Blackrock Neurotech, une entreprise spécialisée en biotechnologie, pour la somme de 200 millions de dollars par l'intermédiaire de sa filiale de capital-risque, Tether Evo.

Today Tether takes the majority stake in @BlackrockNeuro_ and unveils the ultimate pillar of its long term vision and strategy: Tether Evo🧠🦾

First of all, this investment (same as energy, mining, ...) is done outside of stablecoin reserves, with our own company profits (last… https://t.co/aeDWK97mq1

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) April 29, 2024