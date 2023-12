Terra : un juge classe le LUNA comme une valeur mobilière, et un témoin affirme que l'UST était maintenu artificiellement

Un juge de New York a confirmé que le token LUNA, l'UST et le MIR étaient des valeurs mobilières, soutenant ainsi la Securities and Exchange Commission (SEC). Terraform Labs se retrouvera ainsi confrontée à la justice le 29 janvier prochain aux côtés de Jump Trading, accusée d'avoir maintenu artificiellement le cours du stablecoin UST en 2021.