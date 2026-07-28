Le système bancaire se prépare au risque quantique, Hong Kong montre l'urgence du chantier

Le régulateur bancaire de Hong Kong vient de mesurer pour la 1re fois la préparation de son secteur face au risque quantique. Avec un score de seulement 2,3 sur 10 et près de la moitié des établissements sans plan formel de transition, le chantier apparaît encore largement inachevé.

Hong Kong attribue une note de 2,3 sur 10 à la préparation quantique de ses banques

Les banques utilisent la cryptographie pour sécuriser les communications, les données de leurs clients, les paiements et les systèmes d'authentification. Un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait fragiliser certains des algorithmes aujourd'hui utilisés, même si personne ne sait encore quand une telle machine pourrait devenir opérationnelle.

La menace n'est donc pas présentée comme immédiate, mais la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) estime que la migration vers la cryptographie post-quantique (PQC), conçue pour résister aux attaques classiques comme quantiques, prendra plusieurs années en raison du nombre de systèmes interconnectés à modifier.

⚛️ Le risque concerne également les cryptomonnaies, puisque la communauté Bitcoin débat déjà d'une éventuelle migration vers des signatures résistantes au quantique.

Cette semaine, le régulateur a publié un livre blanc accompagné de son 1er Quantum Preparedness Index (QPI). Construit à partir d'un sondage mené au début de l'année auprès des établissements agréés de Hong Kong, cet indice mesure 4 dimensions, soit la sensibilisation, la planification, les expérimentations et la préparation opérationnelle.

Extrait du livre blanc de l'HKMA sur le quantique

L'indice alerte le régulateur avec un score de seulement 2,3 sur 10. Les banques de détail obtiennent une moyenne de 2,6, contre 2,2 pour les autres établissements, ce qui place l'ensemble du secteur au début de sa transition.

L'étude montre que 68 % des répondants ont au moins une connaissance élémentaire du sujet. Parmi eux, 22 % explorent déjà les usages du quantique et 9 % disposent d'une équipe spécialisée, tandis que 32 % n'ont encore intégré aucune réflexion sur cette technologie à leur planification.

Le sujet commence à remonter au sommet des établissements puisque près de 50 % déclarent en avoir discuté au conseil d'administration, au moins de manière informelle. Cependant, environ la moitié des banques interrogées n'ont aucun plan formel de transition vers la PQC et 45 % ne disposent pas d'un inventaire structuré de leurs actifs cryptographiques.

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Une transition qui doit commencer avant l'arrivée de la menace

Le calendrier exact de la menace quantique reste incertain, mais certaines données confidentielles pourraient déjà être collectées puis conservées dans l'attente d'un ordinateur capable de les déchiffrer. Le livre blanc désigne cette stratégie sous le nom de « Harvest Now, Decrypt Later », soit « collecter maintenant, déchiffrer plus tard ».

Les banques ne contrôlent par ailleurs qu'une partie de leurs infrastructures. Parmi les principaux obstacles cités, 87 % des répondants placent la dépendance à des tiers critiques dans leurs 3 premières difficultés, tandis que 85 % pointent le manque de visibilité sur le calendrier et les solutions de leurs fournisseurs.

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La HKMA vise désormais un score de 10 sur 10 pour l'ensemble du secteur d'ici 2030. Le régulateur prévoit de codévelopper un outil de préparation à la PQC avec l'Université des sciences et technologies de Hong Kong et les acteurs du secteur, puis d'organiser des formations et des ateliers.

L'indice hongkongais ne permet pas d'évaluer la préparation de toutes les banques dans le monde. Il montre toutefois que même une place financière ayant commencé à mesurer le risque reste loin d'une migration opérationnelle. La menace quantique n'est peut-être pas imminente, mais attendre qu'elle le devienne laisserait trop peu de temps pour modifier des infrastructures aussi interdépendantes sans provoquer de rupture.

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Source : HKMA

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