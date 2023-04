SushiSwap victime d'un hack : que sait-on actuellement?

Un smart contract du protocole de finance décentralisée (DeFi) SushiSwap a été victime d'une faille, résultant en 3,3 millions de dollars de pertes, selon la dernière estimation en date à l'heure de l'écriture de ces lignes. Cette somme proviendrait, à elle seule, de l'utilisateur 0xSifu, bien connu dans l'écosystème crypto sur Twitter.

Sushi's RouteProcessor2 contract has an approval bug; please revoke approval ASAP. We're working with security teams to mitigate the issue. https://t.co/WhXJfa5xD4

— Jared Grey (@jaredgrey) April 9, 2023