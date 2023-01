SushiSwap stoppe son service de lending et son launchpad

La nouvelle a été annoncée par Matthew Lilley, le directeur technique de SushiSwap, à l’occasion d’un bilan de l’année 2022. Il y explique que le service de lending Kashi, ainsi que le launchpad Miso n’étaient pas des plus profitables, et qu’il a donc été décidé de les stopper :

We made the decision to deprecate Kashi (Sushi Lending) and Miso (Sushi Launch Pad).

1. Kashi for a number of reasons, had a number of design flaws, ran at a loss, and had a lack of resources to dedicate to it.

2. MISO, had a lack of resources.

— I'm Software 🦇🔊 (@MatthewLilley) December 28, 2022