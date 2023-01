SushiSwap (SUSHI) va lancer un exchange décentralisé de trading sur Sei Network

Quelques temps après avoir affirmé sa volonté d'étendre son champ d'activités, la plateforme d'échange de cryptomonnaies décentralisée (DEX) SushiSwap (SUSHI) a annoncé le lancement d'un exchange de contrats à terme perpétuels sur Sei Network.

Sushiswap is launching a perpetual futures exchange on the Sei Network to expand into non-Ethereum-based ecosystems. As a part of the Cosmos ecosystem, Sei is a new Layer 1 blockchain that specializes in decentralized trading applications. TheBlock https://t.co/SdMsoQy8ol

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 26, 2023