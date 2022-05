Poursuite du range – Une sortie pour le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) ?

Analyse technique du Bitcoin (BTC)

Commençons par l’analyse du prix du Bitcoin (BTC) sur la vue hebdomadaire. Comme nous l’avons constaté la semaine dernière, ce dernier se trouve prisonnier d’un range sur cette vue. La clôture qui a pris place hier ne donne pas plus d’indications que celle de la semaine dernière.

En effet, le bas du range, identifié à 29 600$, tient parfaitement son rôle en contenant les assauts baissiers. Pour rappel, une cassure par le bas nous emmènerait sur un retracement plus profond avec pour premier objectif l’ancien ATH à 18 900$, et en second la zone de demande entre 11 500 – 14 000$.

Figure 1 : analyse du Bitcoin (BTC) en 1W

Passons ensuite à la vue journalière. Cette dernière nous montre une tenue correcte de ce bas de range. On peut émettre l’hypothèse d’un retracement haussier du dernier mouvement baissier. Si ce dernier venait à prendre place, le premier objectif serait le dernier creux qui a été perdu. Il correspond à la zone des 37 200$.

La seconde zone que j’observerais correspond au dernier sommet à 47 000$ qui, une fois repris, permettrait une reprise haussière.

Figure 2 : analyse du Bitcoin (BTC) en 3D

Plus localement, la vue en 1h nous fait état du marché actuellement. Le prix a, là encore, imprimé un range d’accumulation dans lequel il erre depuis maintenant 2 semaines. Sa borne basse prend place sur les 28 700$ tandis que sa borne haute se situe à 30 700$. Une première phase de déviation sur la borne haute a pu être observée, et cette dernière reste depuis lors non revisitée. Cela pourrait permettre au prix de revenir dans cette zone avant de revenir dans la zone de liquidité acheteuse puis d’entamer un retracement haussier plus important.

Figure 3 : analyse du Bitcoin (BTC) en 1H

Analyse technique de l’Ether (ETH)

Continuons avec le prix de l’Ether (ETH) et sa vue hebdomadaire. Ce dernier suit très bien les mouvements du Bitcoin sans toutefois parvenir à le surpasser. Il est également coincé entre les deux bornes de son range, avec une résilience de ce dernier à l’approche de sa borne basse.

Pour rappel :

Borne basse -> 1 880$

Borne haute -> 4 000$

Ancien ATH -> 1 300$

Zone de demande -> entre 420 et 490$

Figure 4 : analyse de l’Ether (ETH) en 1W

La vue journalière nous précisera les zones que nous devrons observer pour comprendre les mouvements en cours. La perte du dernier creux à 2 500$ a relancé la dynamique baissière avec une pression vendeuse. Pour reprendre une structure il faudra que le prix regagne son dernier sommet à 3 520$.

Figure 5 : analyse de l’Ether (ETH) en 3D

La vue 4h nous montre la présence d’un nouveau range. Il faudra surveiller les prochains mouvements de ce dernier car il pourrait offrir une opportunité d’achat pour un retracement court terme jusqu’aux 2 300$.

Figure 6 : analyse de l’Ether (ETH) en 4H

Analyse technique de Sushiswap (SUSHI)

Aujourd’hui j’ai choisi de vous parler de Sushiswap (SUSHI) sur sa vue journalière. Le prix est actuellement en tendance baissière, et nous pouvons affirmer cela grâce à la succession de sommet et de creux plus bas que les précédents.

Le prix semble comme attiré par la zone d’impulsion du grand mouvement haussier. Cette zone prend place entre 0.47 – 0.62$. Néanmoins, il est possible d’envisager un rebond à court terme pour ce dernier pour venir chercher de la liquidité vendeuse nécessaire pour développer cette dernière phase baissière. Cette zone se situe à 4.15 – 4.79$, et constituera une zone très intéressante pour de la vente, ou une prise de position courte et contre le marché.

Figure 7 : analyse de Sushiswap (SUSHI) en 3D

Conclusion

Le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) restent bloqués dans leurs ranges micro sur la borne basse des ranges macros. C’est une situation délicate pour la majorité des opérateurs sur le marché car la volatilité de ces phases est extrêmement faible. Cela implique donc un développement plus lent et plus erratique pour tous, et beaucoup s’impatienteront avant la résolution.

Pour Sushiswap (SUSHI), la configuration baissière reste valide et respectée. Un rebond technique pourrait prendre place afin de créer suffisamment de liquidité sur le marché pour reprendre le mouvement initial. La zone d’achat que j’observerai se situe à 0.47 – 0.62$ et permettra de constituer une position long terme.

C’était cryptOdin pour vous servir.

Sources graphiques : TradingView – cryptOdin

