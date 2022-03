SushiSwap inaugure Trident, un nouveau teneur de marché automatisé sur Polygon

Trident, un nouveau départ pour Sushi ?

Alors qu’il a pris du retard tout au long de l’année 2021, à cause de soucis internes, Trident est enfin disponible sur la sidechain Polygon (MATIC). Ce protocole a été créé par certains membres qui composent l’équipe de Sushi. Rappelons que Sushi est le 4e plus important exchange décentralisé avec 3,63 milliards de dollars en valeur totale verrouillée sur plus de 16 blockchains.

Ainsi, pour des raisons d’économies de gas et pour avoir une population conséquente qui va utiliser cette nouvelle fonction, l’organisation a décidé de déployer la première version sur la blockchain Polygon.

Ce premier test de Trident n’est que le début. En effet, le protocole dans son état actuel n’est pas différent du simple swap de tokens que vous pouvez déjà trouver sur le DEX au doux nom du plat traditionnel japonais.

Au fur et à mesure des audits qui arriveront, pour chacune des fonctionnalités de Trident, celui-ci évoluera. L’équipe souhaite préserver la sécurité des utilisateurs au détriment d’un travail bâclé qui pourrait amener à la perte de fonds.

Valeur totale verrouillée en dollars sur le DEX SushiSwap

Mais Trident, c’est quoi ?

Trident peut être considéré comme une nouvelle étape de la finance décentralisée (DeFi). Il est au teneur de marché automatisé 2.0 ce qu'Olympus Dao ou Tokemak sont à la DeFi 2.0, c’est-à-dire un pionnier. C’est à travers un framework nommé IPool que l’équipe de Sushi a développé un smart contract qui a pour but de réunir plusieurs fonctionnalités.

Avant de s’attarder sur ces dernières, il est important de comprendre qu’un pool de liquidité est un smart contract que l’on ne peut pas modifier une fois mis en place. Par exemple, il n’est pas possible pour Uniswap de modifier un smart contract sur un pool déjà lancé. Grâce à IPool, la modification de ce dernier pourra avoir lieu. Cela aura pour effet de débloquer ou non des spécificités.

On sait que 3 types de pools existent à l’heure actuelle. La première qui est celle qu’utilise Uniswap v3.0 et qui autorise les utilisateurs à concentrer leurs liquidités sur une certaine plage ou non. La deuxième qui est propre à un seul protocole, Balancer.

Le but de ce dernier est d’avoir accès à des pools dits pondérés. Le créateur du pool est libre de définir les actifs (jusqu’à 8 pour des tokens non stables sinon 5) avec des pourcentages pouvant varier de 1 à 99 %. Enfin, la dernière regroupe les pools de stablecoins ou de crypto-actifs ayant la même valeur. Cela correspond à ce que propose le protocole Curve.

La puissance d'IPool réside dans sa capacité à réunir ces 3 types de pools à travers un smart contract , tout en étant capable de modifier uniquement ce dernier. Trident est donc le nom derrière la première exploitation de ce framework.

Le renouveau de Sushi ?

En effet, si cela fait plusieurs mois que les scandales entourent le protocole SushiSwap, la livraison de ce premier produit semble rassurer. Cela dit, rien n’est encore gagné et il faudra être patient et être sûr que Triden soit fonctionnel avant de crier victoire pour l’équipe. Cette nouvelle version entraîne une réduction de frais grâce à l’optimisation du code et l’utilisation de la BentoNox (la boîte à outils du protocole).

En parallèle, Sushi travaille activement sur une optimisation des routes de transactions comme le font déjà les agrégateurs de DEX 1Inch etParaSwap. À noter qu’une partie des frais de transaction (effectuées sur n’importe quelle blockchain) sera allouée aux détenteurs de tokens xSUSHI, le token de staking des SUSHI.

