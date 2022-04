Lydia, la « super-app » pour investir dans les cryptomonnaies à partir de 1 euro

Cet article est écrit en partenariat avec Lydia (en savoir plus)

Qu'est-ce que Lydia, la dernière licorne française ?

En 2022, Lydia s'est imposée comme la solution incontournable des échanges d'argent entre amis. Lancée en 2013 par Antoine Porte et Cyril Chiche, l'application compte plus de 6 millions d'utilisateurs à travers le monde, dont un tiers des Français de 18-35 ans.

Depuis sa création, la start-up française a levé 226 millions de dollars auprès de divers investisseurs pour finalement atteindre une valorisation d'un milliard de dollars. Devenue récemment une licorne, Lydia ambitionne de concurrencer les banques et courtiers traditionnels.

Récemment, en marque blanche avec la plateforme autrichienne Bitpanda, la fintech tricolore a également annoncé l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité de trading sur son application. Des cryptomonnaies aux start-up américaines, en passant par les entreprises du CAC 40 et les ETF, il est désormais possible de faire ses premiers pas dans le monde de l'investissement avec Lydia, à partir d'un euro symbolique. Ces investissements fractionnés dans les entreprises et ETFs sont permis par des contrats dérivés.

La « super-app » pour remplacer votre banque

Lydia a tellement révolutionné et facilité les paiements et remboursements entre amis qu'elle est devenue un nouvel incontournable pour des millions de Français. C'est simple, « Je te fais un Lydia ? » est désormais entré dans notre vocabulaire quotidien.

Mais en réalité, savez-vous que les services de Lydia ne s'arrêtent pas à ceux d'une application de paiement ? Au contraire, elle a tout d'une véritable banque sur mobile. Dans un style très simple et épuré, l'interface est accessible à tous, y compris aux néophytes, et propose de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Tour d'horizon des différents services proposés par Lydia.

Un compte courant, sans forcément quitter sa banque

Si Lydia a su simplifier votre quotidien avec son système de paiement rapide entre amis, alors pourquoi ne pas faire de même pour le reste de votre portefeuille, à commencer par votre compte bancaire ? En effet, Lydia vous propose désormais d'ouvrir un compte courant directement depuis son application mobile.

Vous ne souhaitez pas bouleverser vos habitudes et clôturer votre compte en banque actuel ? Pas de panique, vous n’avez pas besoin de changer de banque pour profiter pleinement de tous les avantages du compte courant Lydia. Au contraire, vous pouvez les lier simplement tout en profitant de la sécurité supplémentaire déployée par Lydia.

Avec le compte bancaire Lydia, vous pouvez oublier les délais de traitement de 2 jours pour suivre l'actualité de vos comptes, pour ajouter des bénéficiaires ou pour que votre virement bancaire soit pris en compte. Le solde de votre compte est actualisé en direct et les paiements et virements sont instantanés et notifiés à la seconde.

Deux formules payantes vous sont proposées : Lydia Bleu et Lydia Noir, vous permettant d'accéder à un large panel de services et d'avantages pour vous faciliter la vie au quotidien, notamment avec la carte Visa de Lydia.

La carte Visa polyvalente de Lydia

Compatible avec vos services de paiement mobile tels qu'Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay, la carte Visia personnalisable de Lydia vous permet de payer sans contact directement depuis votre téléphone. Sachez qu'elle est acceptée chez tous les commerçants Visa et les distributeurs, et vous permet de dépenser gratuitement dans les pays du monde entier et quelle que soit la monnaie.

Par ailleurs, vous n'aurez plus besoin de multiplier les comptes en banque, et les cartes qui vont avec, pour coller à vos besoins. Lydia vous permet de créer autant de comptes secondaires que nécessaire (compte personnel, compte Duo, compte vacances, etc.) et de payer avec une seule et même carte.

Pas de commission, pas de frais, pas de surprise : avec les abonnements Bleu et Noir, vous ne paierez aucuns frais sur vos dépenses à l'étranger. Et si la sécurité vous inquiète, alors une fonctionnalité devrait vous rassurer. Pour vos paiements en ligne, vous pourrez opter pour une carte éphémère virtuelle.

Les cartes Internet Visa proposées par Lydia ont des numéros de paiement temporaires générés automatiquement. Elles sont utilisables pour un seul ou pour plusieurs paiements en ligne, selon les paramètres que vous sélectionnez à la création. Si vous choisissez le paiement unique, la carte sera supprimée automatiquement après la validation du paiement. Cela garantit la protection des achats et des paiements que vous effectuez sur Internet.

Jusqu'à 6% cashback sur vos achats

Au-delà de simplifier vos paiements au quotidien, Lydia vous permet de faire des économies sur l'ensemble de vos achats via le principe de cashback. C'est un service totalement gratuit et accessible à tous les utilisateurs, à condition d'activer l'option au préalable.

Selon les enseignes dans lesquelles vous vous rendez, le pourcentage de cashback grimpe jusqu'à 30% sur les premières commandes et 6% sur les commandes traditionnelles. D'ailleurs, si vous payez avec votre carte Lydia (la version physique ou virtuelle), le cashback est boosté.

Et l'offre ne s'arrête pas là, puisque vous avez la possibilité d'obtenir un cashback de 1% sur vos investissements en cryptomonnaies, dans la limite de 150 euros remboursés (jusqu’au 30 juin 2022). En effet, si vous ne le saviez pas, Lydia propose désormais un service de trading en bourse ainsi que d'achat et de conservation de cryptomonnaies.

Investissez en Bourse et en cryptomonnaies avec Lydia

Depuis la fin de l'année 2021, Lydia a ajouté une nouvelle corde à son arc de « super-app » bancaire. Ainsi, l'application permet à ses 5,5 millions d'utilisateurs d'accéder simplement à divers produits financiers. Au total, plus de 1 000 actifs sont disponibles sur Lydia, allant de start-up américaines à géants du CAC 40, en passant par les métaux précieux.

Cela dit, c'est bien la catégorie des cryptomonnaies qui nous concerne ici. Que l'on soit néophyte ou expert, il est possible d'investir dans les principales cryptomonnaies du marché, et ce à partir de seulement un euro. Par ailleurs, tout détenteur de l'offre Lydia Noir peut profiter d'un cashback de 1% sur ses investissements en cryptomonnaies, jusqu'à 150 euros remboursés au maximum par personne, avec une limite de 50 euros par mois.

L'ensemble des fonctionnalités et des produits de trading proposés par Lydia sont ceux de Bitpanda, directement intégrés dans l'application. Ce partenariat est rendu possible grâce à la solution en marque blanche de la plateforme d'échange autrichienne, reconnue sur le marché pour son sérieux depuis plus de 8 ans.

Enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN), Bitpanda est une plateforme sécurisée et reconnue pour la fiabilité de ses services.

Comment accéder au trading de cryptomonnaies sur Lydia ?

Tout d'abord, il vous faudra installer l'application Lydia, disponible sur Android et iOS. Si vous souhaitez vous arrêter aux services initiaux de Lydia, il suffit de renseigner un numéro de téléphone, vos noms et prénoms ainsi qu'un email. Pour aller plus loin, vous aurez besoin de vous créer un compte et de vérifier votre identité (en fournissant une photo et une copie de votre pièce d'identité).

À partir de votre page d'accueil, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Trading, bourse et cryptomonnaies ». Par la suite, il vous faudra remplir les quatre étapes requises pour accéder aux services de Lydia. Dans un premier temps, vous devrez renseigner votre identité, vos revenus, votre capital et répondre à d'autres questions sur votre profil d'investisseur.

Par la suite, vous devrez remplir la vérification d'identité en validant votre pièce d'identité et accepter les conditions d'utilisation. Enfin, il ne vous reste plus qu'à répondre à quelques questions sur vos plans d'investissement, et les fonctionnalités de Lydia vous seront toutes ouvertes.

L'inscription au service de trading de Lydia se fait en quelques clics

Comment acheter des cryptomonnaies sur Lydia ?

Une fois votre compte créé, vous trouverez une page comprenant l'ensemble des actifs disponibles sur Lydia. Selon votre projet, vous pourrez filtrer sur « Entreprises », « Cryptos » ou encore « ETFs ». Dans l'onglet dédié aux cryptomonnaies, vous n'avez qu'à rechercher l'actif dans lequel vous désirez investir et cliquer sur « Acheter ».

Dans la fenêtre qui s'ouvre, Lydia vous propose une fiche résumant les informations importantes à connaître sur l'actif en question. Vous retrouverez notamment la performance sur l'année écoulée et la possibilité d'afficher le cours en journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel (exemple ci-dessous avec l'Ether).

Vous pourrez également y trouver des données financières comme le prix à l'unité, la volatilité ou encore la capitalisation boursière. D'autres informations plus techniques sont également à votre disposition, notamment l'histoire du projet, son équipe, ses ambitions, etc.

L'achat de cryptomonnaies sur Lydia, en quelques clics seulement

Pour acheter des cryptomonnaies sur Lydia, comme l'indique l'image ci-dessus, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Acheter » et sélectionner le montant que vous souhaitez allouer. Bien sûr, il vous faudra détenir ce montant sur votre solde Lydia.

Lydia rend le marché des cryptos accessible à tous

L'offre de Lydia est un pas de plus vers la démocratisation des cryptomonnaies auprès de tous. En rendant accessible l'investissement dans cette classe d'actifs à ses 6 millions d'utilisateurs, directement sur son application et en partenariat avec Bitpanda, Lydia œuvre activement à l'adoption des cryptomonnaies.

Pour rappel, l'investissement en cryptomonnaies est disponible sur Lydia à partir de 1 euro seulement. Que vous soyez un débutant ou un investisseur aguerri, cette solution peut vous permettre de simplifier vos achats réguliers en cryptomonnaies. Par ailleurs, si malgré les 1 000 actifs déjà disponibles, l'offre actuelle ne vous satisfait pas, Lydia la diversifie très régulièrement en ajoutant de nouveaux actifs.

De surcroît, pour les détenteurs de l'offre Lydia Noir, la plateforme propose un cashback de 1% sur l'ensemble de vos investissements en cryptomonnaies. À cela s'ajoute, bien entendu, le panel de fonctionnalités proposées par la « super-app » françaises, notamment le compte-courant, l'épargne rémunérée, les cartes éphémères sur Internet, et bien d'autres avantages.

