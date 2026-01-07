Strategy (MSTR) et Bitcoin : vers un rebond technique en janvier ? L'analyse de Vincent Ganne

Depuis plusieurs années, la corrélation entre l'action de Strategy (ex-MicroStrategy) et le cours du Bitcoin s'est fortement renforcée. Cette relation n'est pas anodine : Strategy est devenue un proxy boursier du Bitcoin, en raison de sa stratégie d'accumulation massive de BTC inscrite à son bilan. Découvrez l'analyse technique de Vincent Ganne.

le 7 janvier 2026

Vincent Ganne

Strategy (MSTR) et Bitcoin : vers un rebond technique en janvier ? L'analyse de Vincent Ganne
Bitcoin

92830.7$

L'action Strategy, précurseur de Bitcoin

Historiquement, l'action de Strategy a souvent montré une capacité à anticiper les mouvements du prix du Bitcoin, notamment lors des phases de retournement de marché et de breakout.

En période de stress, Strategy a tendance à corriger plus violemment, mais elle rebondit aussi plus rapidement lorsque le sentiment s'améliore. Ce comportement en fait un indicateur avancé intéressant pour analyser les phases de reprise potentielles du Bitcoin, en particulier dans des contextes techniques survendus comme celui observé actuellement.

Attention au rendez-vous du 15 janvier pour Strategy

Toutefois, le mois de janvier comporte un événement clé pour Strategy qui invite à la prudence : la date du 15 janvier, en lien avec la révision des indices MSCI. Une intégration, un maintien ou au contraire une sortie partielle d'un indice majeur peut générer une volatilité significative à court terme, indépendamment des fondamentaux ou de la structure technique.

Ces ajustements entraînent souvent des flux mécaniques de capitaux, susceptibles de provoquer des mouvements brusques, parfois contradictoires avec la tendance de fond.

Ainsi, même si le contexte technique plaide pour un rebond, les investisseurs doivent rester vigilants autour de cette échéance, car elle pourrait temporairement retarder ou accentuer les mouvements sur l'action Strategy. À moins que tout ceci ne soit déjà intégré dans les cours. Par contre, si Strategy reste dans les indices MSCI, il y aura un très fort rebond du cours de l'action.

Une base propice à un rebond technique du BTC et de Strategy

Sur le plan technique justement, plusieurs signaux convergents plaident en faveur d'un rebond technique au mois de janvier, à la fois pour Strategy et pour le Bitcoin. Les graphiques journaliers et hebdomadaires de Strategy montrent une arrivée sur des zones de support majeures, construites lors des précédentes phases d'accumulation.

Les oscillateurs de momentum (voir ci-dessous l'indicateur technique DSS BRESSERT) affichent des conditions de survente avancée, accompagnées de divergences haussières, souvent précurseurs d'un retournement de court à moyen terme.

Du côté du Bitcoin, le seuil psychologique des 100 000 dollars joue un rôle technique pivot et pourrait être testé d'ici la fin du mois de janvier.

En conclusion, même si la prudence reste de mise à court terme en raison des échéances institutionnelles de mi-janvier, les conditions techniques actuelles suggèrent que Strategy et le Bitcoin pourraient entrer dans une phase de rebond technique au cours du mois de janvier.

Pour les investisseurs, il s'agit moins d'anticiper un nouveau marché haussier immédiat que d'identifier une opportunité de respiration après une phase de correction marquée au quatrième trimestre 2025.

Comme souvent, la réaction de Strategy pourrait donner le tempo du prochain mouvement du Bitcoin qui bénéficie d'un soutien toujours très haussier du momentum de la liquidité globale M2.

 

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Vincent Ganne est un expert reconnu de l'analyse technique avec 18 ans d'expérience. Il intervient fréquemment sur BFM Business et produit des analyses exclusives pour Cryptoast Research. Fort de sa longue expérience, Vincent offre une approche globale des marchés financiers, en tenant compte des événements macroéconomiques et en utilisant de nombreux aspects de l'analyse graphique pour prévoir les tendances du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies à moyen et long terme. Il a également occupé le poste de Senior Market Analyst & Business Development Manager pendant 3 ans chez TradingView, renforçant ainsi sa connaissance approfondie des marchés financiers.

Vincent Ganne

