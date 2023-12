La startup française Deskoin lance son application mobile pour démocratiser l'investissement crypto

La plateforme française d'échange de cryptomonnaies, Deskoin, dévoile sa nouvelle application mobile disponible sur l'App Store et Google Play. Axée sur une expérience utilisateur simplifiée, l'application vise à rendre l'univers des cryptos accessible à tous. Avec 27 cryptomonnaies disponibles, des frais attractifs sans spread et des packs thématiques, Deskoin propose une approche complète de l'investissement crypto.

Deskoin lance sa toute nouvelle application mobile dédiée aux cryptomonnaies

Deskoin, la plateforme d'échange de cryptomonnaies française, annonce le lancement de son application mobile d'ores et déjà disponible sur l'App Store et sur Google Play.

Tout comme pour son exchange crypto, Deskoin souhaite avant tout privilégier une expérience utilisateur simple et intuitive. À ce titre, l'application mobile Deskoin se place à l'opposé d'une application de trading et vient plutôt se présenter comme un portail le plus accessible possible dans l'optique de démocratiser la cryptomonnaie auprès de tous.

Disponible depuis le 4 décembre, l'application mobile Deskoin permet à ses nouveaux utilisateurs de confirmer leur identité via le processus classique Know Your Customer (KYC) en moins de 5 minutes. Une obligation légale, Deskoin étant enregistré en tant que Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) afin de maximiser la sécurité des fonds de ses utilisateurs.

La startup française propose actuellement 27 cryptomonnaies pour des frais attractifs et sans spread, ainsi qu'une sélection de 4 packs adaptés aux préférences de chaque investisseur pour offrir une solution d'investissement complète et simplifiée. Ces packs sont proposés avec des cryptomonnaies réparties au travers des secteurs « NFT & Metavers », « Technologique », « DeFi » et « Débutant », le dernier étant constitué des incontournables Bitcoin et Ethereum.

Au-delà de ces packs, Deskoin propose également un système d'investissement basé sur la stratégie du Dollar Cost Averaging (DCA), qui consiste à investir régulièrement sur le long terme afin de lisser la volatilité d'une cryptomonnaie. Une méthode éprouvée convenant particulièrement aux débutants qui cherchent souvent le « moment parfait » pour investir dans la crypto.

Enfin, Deskoin permet aux investisseurs d'acheter les 27 cryptomonnaies qu'elle propose, mais aussi de les vendre, de les échanger entre elles (swap) au sein même de l'application, de les transférer ou de les conserver. Ainsi, ses utilisateurs disposent d'un panel d'outils tout à fait complet pour leurs investissements crypto. Côté sécurité, Deskoin est enregistré en tant que PSAN et stocke les cryptomonnaies de ses clients sur des cold wallets, donc hors ligne et à l'abri des attaques.

En offrant une application conviviale conçue spécialement pour les débutants, Deskoin facilite l'accès aux cryptoactifs en proposant même un premier achat gratuit de 250 € grâce à son système de parrainage. L'application mobile de l'exchange crypto est disponible sur Android et iOS.

