La star de basketball Magic Johnson lance sa collection de NFTs avec le jeu NBA Top Shot

L'une des légendes du basketball, Magic Johnson, rejoint la longue liste des athlètes à se pencher sur les tokens non fongibles (NFTs). La star des Lakers a annoncé, en partenariat avec le jeu blockchain NBA Top Shot, la sortie d'une collection de NFT intitulée « The anthology : Magic Johnson ».

I’m really excited to partner with @nbatopshot to release my first NFTs and bring some of my favorite Moments from my career to fans everywhere. Fans get to see just a few of my favorite plays from my career! https://t.co/5hGKT6BwiJ pic.twitter.com/7egr3xBZsv

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 23, 2022