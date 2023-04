Stablecoins : la Banque d'Angleterre veut limiter leur utilisation pour ne pas « menacer la stabilité financière »

Les stablecoins menacent-ils la stabilité financière ? Lors d'un discours à Londres, le sous-gouverneur de la Banque d'Angleterre est revenu sur la question des stablecoins. Il propose notamment une régulation de ces actifs et une limitation de leur usage pour protéger leurs utilisateurs et le système financier actuellement le place. Cependant, l'implémentation future de la livre numérique pourrait bien les concurrencer.

Une régulation sur les stablecoins à venir ?

Lors d'un discours à Londres, le sous-gouverneur de la Banque d'Angleterre Jon Cunliffe a annoncé vouloir limiter l'usage des stablecoins.

Alors que les risques pesant sur la stabilité financière sont décrits comme « potentiellement maitrisables », le côté disruptif de ces actifs et leur évolution à grande vitesse nécessiteraient des limites pour freiner leur impact sur le système financier :

« Si, du point de vue de la politique publique, nous souhaitons la concurrence et l'innovation dans les paiements, nous devons nous prémunir contre les changements rapides et perturbateurs qui ne laissent pas au système financier le temps de s'adapter et qui pourraient donc menacer la stabilité financière. »

En outre, une régulation du secteur des stablecoins est souhaitée afin de protéger les fonds des utilisateurs. Alors que les clients des banques commerciales anglaises peuvent être indemnisés jusqu'à 85 000 livres, les utilisateurs de stablecoins n'ont aucune sécurité sur la valorisation future de leurs stablecoins en cas de faillite. Les détenteurs d'UST en ont fait les frais en mai 2022 lors du crash de l'écosystème Terra (LUNA).

Dans ce cadre, la banque centrale du pays souhaite appliquer aux stablecoins les mêmes règles que celles imposées aux banques commerciales. Les stablecoins utilisés dans le cadre de paiements devront alors être garantis par des actifs liquides et de haute qualité, avec des dépôts envisageables directement à la banque d'Angleterre.

Tandis que les limites énoncées par Jon Cunliffe restent sommaires et vagues, nous pouvons nous attendre à de futures restrictions législatives concernant les entreprises émettant des stablecoins, voire à des plafonds de paiement pour leurs utilisateurs. En parallèle, un projet de monnaie numérique de banque centrale (MNBC) est en cours par la banque centrale du pays afin de concurrencer ces actifs.

Des MNBC qui ne font pas l'unanimité

La Banque d'Angleterre prépare-t-elle sa propre monnaie stable ? Toujours selon Jon Cunliffe, une livre numérique de banque centrale est en cours de conception. Imaginée pour le marché de détail, elle vise à proposer de nouvelles solutions de paiements pour les transactions quotidiennes des consommateurs et des entreprises.

Selon un rapport d'étude datant de février 2023, la Banque d'Angleterre et le Trésor britannique cherchent à appliquer un plafond sur les futurs comptes de MNBC. Appliqué seulement lors de sa phase d'introduction, il pourrait se situer entre 10 000 livres et 20 000 livres : ainsi, la majorité des salariés du pays seront en mesure de recevoir leur salaire via la livre numérique.

Que cela soit dans l'écosystème des cryptomonnaies ou en dehors, les monnaies numériques de banques centrales ne font pas l'unanimité. Tandis que certains craignent que leurs données personnelles soient partagées à leur insu, d'autres appréhendent le potentiel pouvoir de censure que pourrait appliquer un État via sa banque centrale. C'est pour répondre à ces problématiques que la blockchain Bitcoin a vu le jour en janvier 2009.

