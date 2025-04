Stablecoin anti-inflation : l’USDi ambitionne de protéger les épargnants contre la hausse des prix

En matière de cryptomonnaies, les stablecoins sont le moyen privilégié pour ne plus être exposé à la volatilité du marché. Cependant, cette méthode ne protège pas contre l’inflation, et depuis plusieurs années maintenant, nous entendons parler de nouveaux types de tokens qui pourraient le faire, sans que cela se concrétise véritablement à grande échelle.

Cela pourrait être en passe de changer, avec cette nouveauté qu’est l’USDi : un stablecoin corrélé à l’inflation. Cofondé par Michael Ashton, André Fately et Roger Ramia, ce nouvel actif s’inspire, dans son fonctionnement, d’une catégorie d’obligations appelées TIPS, bien qu’il existe quelques différences :

Les données d’inflation sont publiées mensuellement. L’USDi Coin convertit ces données en un ajustement quotidien de l’inflation en interpolant les valeurs de « l’indice des prix à la consommation non désaisonnalisé » des trois et deux derniers mois pour obtenir l’IPC de référence.

En considérant cela, quelqu’un ayant acheté de l’USDi au 1er mars, aurait « gagné » 0,655 % en date du 1er avril.

Là où ce stablecoin diffère toutefois des obligations TIPS, c’est que ces dernières peuvent voir leur prix fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction des variations des taux d’intérêt. C’est un phénomène naturel régulièrement observé sur les obligations, qui peut être plus ou moins prononcé en fonction des durations de celles-ci. En l’occurrence, ce risque ne serait pas présent sur l’USDi, puisque celui-ci bénéficie d’une « échéance quotidienne ».

