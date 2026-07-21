Spectaculaire hausse du pétrole, alors que la guerre en Iran s'enlise

Le baril de Brent a franchi les 90 dollars lundi, un plus haut inédit depuis juin. En cause : une dixième nuit consécutive de frappes américaines contre l'Iran, qui ravive les craintes sur l'approvisionnement mondial. Cela va-t-il durer ?

le 21 juillet 2026 à 10:15.

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Marine Debelloir

Spectaculaire hausse du pétrole, alors que la guerre en Iran s'enlise

Le pétrole bondit alors que les frappes se poursuivent au Moyen-Orient

Le Brent a clôturé lundi à 89,22 dollars le baril (+1,27%), franchissant pour la première fois depuis juin la barre symbolique des 90 dollars. De son côté, le WTI américain gagnait 0,90% à 83,23 dollars. Ce mardi matin, les cours se replient légèrement de 1 à 2 %.

Mais cela ne suffit pas à inverser la tendance : depuis une semaine, le cours du Brent a pris 11 %, soit une envolée digne des débuts de la guerre en Iran.

cours Brent

L'envolée du cours du Brent accompagne l'escalade des tensions en Iran

💡 A lire - Investir pétrole : comment s'exposer au cours du Brent / WTI en 2026 ?

L'administration américaine a confirmé lundi soir avoir mené une dixième nuit consécutive de frappes contre des cibles iraniennes, tandis que Téhéran a menacé Washington de « ripostes encore plus puissantes ».

Les cours du pétrole naviguent désormais dans une fourchette extrêmement large entre 80 et 120 dollars. On observe très peu de stabilité depuis le début de l'escalade à la fin du mois de février.

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Les prix à la pompe suivent la tendance

Cette flambée se traduit concrètement à la pompe : le SP95-E10, l'essence la plus consommée en France, est repassé au-dessus de 2 euros le litre, avec une hausse de 6,8 centimes la semaine dernière.

Interrogée ce jour sur France 2, la ministre de l'Énergie Maud Bregeon a reconnu la difficulté de la situation pour les automobilistes :

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La situation est extrêmement incertaine.

🌐 Dans l'actualité - La reprise du conflit au Moyen-Orient ravive la volatilité des marchés

Le gouvernement dispose de peu de leviers, repoussant toute aide généralisée. Seules des aides ciblées pour les ménages modestes, les « grands rouleurs » et les secteurs les plus exposés comme les agriculteurs, pêcheurs et transporteurs ont été mises en place... Mais elles sont jugées comme largement insuffisantes.

Avec la persistance des hostilités et l'absence de sortie de crise diplomatique en vue, les marchés pétroliers devraient rester sous tension durable dans les semaines à venir.

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Source : TradingView

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