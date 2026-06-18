Les prix à la pompe vont-ils baisser durablement après la paix au Moyen-Orient ?

Alors que les prix du pétrole ont commencé à baisser drastiquement depuis plusieurs semaines, cela va-t-il se concrétiser en station ? Nous faisons le point.

Les prix du pétrole continuent de baisser

Le 9 mars dernier, le baril de Brent a touché un plus haut de près de 4 ans, à 113,73 dollars, après une envolée de près de 88 % depuis le début de l’année. Cela s’inscrit évidemment dans le contexte de guerre au Moyen-Orient, mais la tendance s’est inversée au cours des dernières semaines face aux perspectives d’un accord de paix.

Mercredi soir, les États-Unis et l’Iran ont d’ailleurs signé cet accord, tandis que le pétrole a continué de baisser. Depuis le 9 mars dernier, le prix du Brent a ainsi chuté de 31,59 %, après de fortes phases de volatilité :

Cours du Brent en données quotidiennes

🔎 Comment s'exposer au cours du pétrole ?

Au début de la crise, les prix à la pompe ont augmenté presque instantanément après le début du quasi-blocage du détroit d’Ormuz, avec des justifications plus ou moins bancales des distributeurs et des raffineurs. Notons au passage qu’en France, l’État a préféré mettre en place un chèque « grands rouleurs » à l’accessibilité plus que discutable, plutôt que de se passer temporairement d’une partie de ses taxes.

Maintenant que le détroit doit être rouvert totalement, il s’agira de voir à quelle vitesse les prix à la pompe redescendent.

Sur le site du gouvernement recensant les prix des carburants, nous constatons que les prix à la pompe commencent timidement à repasser sous les 2 euros pour le litre de SP95 et pour le litre de diesel. Cette tendance baissière devra toutefois être confirmée au cours des prochaines semaines, alors que la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux directeurs la semaine dernière face aux perspectives d’inflation.

Pour rappel, le régime iranien dispose de 30 jours pour lever intégralement le blocage du détroit et pour déminer la zone.

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Concernant le baril de WTI, ce dernier s'échange à 73,9 dollars le baril, ce qui correspond également à un niveau comparable à début mars.

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Source : TradingView

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