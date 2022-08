Sorare : 11 clubs de Ligue 2 débarquent sur le jeu blockchain de fantasy football

Le célèbre jeu blockchain de fantasy football Sorare poursuit son développement avec de nouveaux partenariats auprès de 11 clubs de Ligue 2. Dès la saison 2022-2023, les utilisateurs de la plateforme pourront composer avec les cartes des joueurs évoluant au sein des clubs suivants : Amiens, Bastia, les Girondins de Bordeaux, Dijon, Caen, Rodez, Guingamp, Valenciennes, Sochaux, Grenoble et le Paris FC.

À terme, Sorare ambitionne de devenir partenaire de l’ensemble des clubs de Ligue 2.

Thibaut Predhomme, directeur de cabinet chez Sorare, revient notamment sur le fait que cette diversification permettra aux plus passionnés de creuser pour dénicher les futurs champions :

D’autre part, Sorare a annoncé qu’elle avait augmenté les récompenses « Limited » d’environ 20 %.

Au-delà de la Ligue 2, les cartes des joueurs d’autres deuxièmes divisions du football peuvent désormais être alignées lors d’une « Game Week ». C’est le cas des championnats allemand, espagnol, italien et anglais.

🚨 BIG News: A new competition called "Second Division Europe" is coming this fall! 🚨

Also, starting Game Week 300, players in the following leagues will be scored in Sorare: Football

🇩🇪 2. Bundesliga

🇪🇸 La Liga 2

🇮🇹 Serie B

🇫🇷 Ligue 2

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Championship pic.twitter.com/IUBJ4LxXIb

— Sorare (@Sorare) August 19, 2022