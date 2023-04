Solana (SOL) présente Saga, son nouveau smartphone orienté Web3

Ce jeudi 13 mars, l'équipe de Solana (SOL) a présenté officiellement son premier téléphone portable Web3. Baptisé « Saga », ce smartphone accueillera les principales applications décentralisées de l'écosystème Solana. Tour d'horizon du produit.

Saga : un smartphone Solana

Le Web3 s'immisce de plus en plus dans le Web2, et d'une manière plutôt inattendue. Après avoir ouvert des magasins aux États-Unis, Solana s'attaque désormais au marché des smartphones et annonce son propre téléphone portable. Baptisé « Saga », celui-ci est commercialisé par la filiale Solana Mobile.

Annoncé au cours de l'été 2022, le smartphone a été dévoilé plus en détail lors d'une conférence de Solana Mobile, diffusée en direct ce jeudi 13 mars. Retrouvez-la dans le tweet ci-dessous :

Become legendary. Watch the official @solanamobile Saga Launch Event Livestream 🌱 https://t.co/X70F1l3PwJ — Solana (@solana) April 13, 2023

Le Saga sera disponible à l'achat à partir du 8 mai 2023, à un prix d'environ 1000 dollars. D'un point de vue technique, le smartphone sera basé sur le système d'exploitation Android et disposera de 512 Go de mémoire pour un écran de 6,67 pouces.

Concrètement, l'appareil est conçu pour embrasser l'écosystème Web3 de Solana. Le dApp Store permettra de télécharger des applications décentralisées, protocoles de DeFi ou marketplaces de NFTs et de les utiliser directement depuis le téléphone. Pour le moment, les applications déjà compatibles et disponibles dès l'achat du Saga seront : StepN, Magic Eden, Audius, Mango Markets et Ledger.

L'un des avantages est que le dApp Store de Solana n'appliquera pas de frais démesurés pour les paiements au sein des futures applications de son univers. En effet, c'est un véritable problème que rencontrent actuellement les développeurs Web3 avec les magasins d'applications du Web2 (à l'instar d'Apple Store) qui appliquent des commissions très importantes.

Autre élément intéressant, Solana Mobile dévoile le « Seed Vault » afin de sécuriser les actifs numériques des utilisateurs, sans impacter la fluidité de leur expérience. Cette solution biométrique permettra de valider les transactions en utilisant la reconnaissance de l'empreinte digitale via un bouton à l'arrière du mobile.

Depuis le début de cette semaine, le SOL de Solana a grimpé de 20 % et s'échange pour 25 dollars. C'est 140 % de hausse depuis le début de l'année 2023, une rattrapage honorable après avoir subi de plein fouet les déboires de l'affaire FTX.

