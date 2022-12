SOL en baisse de 96,5 % depuis son ATH : la blockchain Solana survivra-t-elle à FTX ?

Alors que la blockchain Solana a fortement bénéficié du dernier bull market, avec un token SOL passant de quelques dollars tout à plus, à près de 260 dollars lors de son plus haut historique (ATH) en à peine un an, la désillusion est forte aujourd’hui. Et pour cause, ce même actif s’échange à 9,15 dollars lors de la rédaction de ces lignes, soit une dévaluation de 96,5 % environ :

Chute du cours du SOL depuis son ATH

En termes de capitalisation, cela représente un peu plus de 92 milliards de dollars qui ont été effacés.

Sur les dernières 24 heures, le prix de l’actif est même allé jusqu’à toucher les 8 dollars, un palier qui avait pourtant été dépassé depuis février 2021.

Outre le bear market qui affecte l’ensemble de l’écosystème des cryptomonnaies, la blockchain Solana souffre particulièrement de l’explosion en plein vol de la mascarade FTX. En effet, le réseau a bénéficié d’un important soutien de Sam Bankman-Fried tout au long de sa croissance, tandis que ce dernier est aujourd’hui poursuivi pour avoir volé l’argent de ses clients.

La communauté Solana a ainsi fait les frais, malgré elle, de la couverture médiatique qui a suivi cette affaire, à tel point qu’il faudra beaucoup de travail pour regagner la confiance des investisseurs.

Au-delà du scandale FTX, les promesses de la blockchain Solana étaient néanmoins intéressantes. Ceci était notamment dû à son mécanisme de consensus inédit, le Proof of History (PoH), qui lui permettait de proposer une rapidité remarquable pour des frais de transaction extrêmement faibles. Ces éléments ont même contribué à surnommer Solana « d’Ethereum killer ».

Malgré tout, le réseau est aussi souvent critiqué pour ses pannes régulières, qui causent parfois l’arrêt temporaire de la blockchain.

De son côté, Vitalik Buterin, le fondateur d’Ethereum, a exprimé son soutien à la communauté Solana dans un tweet publié hier soir :

Some smart people tell me there is an earnest smart developer community in Solana, and now that the awful opportunistic money people have been washed out, the chain has a bright future.

Hard for me to tell from outside, but I hope the community gets its fair chance to thrive🦾🦾

— vitalik.eth (@VitalikButerin) December 29, 2022