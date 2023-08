Shiba Inu (SHIB) : réouverture du bridge de Shibarium – Le layer 2 est-il fonctionnel ?

Le lancement de Shibarium, le tant attendu layer 2 de Shiba Inu (SHIB), avait dû être mis en pause en milieu de mois, suite à d’importants problèmes. Le bridge vient cependant d’être rouvert, et les retraits de fonds sont débloqués. Retour sur le difficile lancement de la solution de seconde couche.

La communauté Shiba dans l’expectative depuis deux semaines

Comme nous vous l’expliquions au milieu du mois d’août, le lancement de Shibarium avait eu des airs de raté. Dès le départ, le layer 2 avait connu une longue interruption, et plusieurs explications avaient été évoquées, entretenant la confusion. En retour, le cours du SHIB avait dévissé, alors qu’il était jusque là en nette hausse.

Le mainnet de Shibarium, ainsi que le bridge permettant d’envoyer ses ETH, avaient donc été mis en pause. Pour ceux qui avaient fait usage du layer 2 avant sa fermeture, c’était un problème : leurs tokens étaient effectivement bloqués sans possibilité de retrait. Selon un communiqué du développeur principal de Shiba, Shytosi Kusama, les problèmes étaient cependant strictement dus à un afflux de transaction, comme il le confirmait le 17 août dernier :

« Nos difficultés techniques ne sont pas liées à un problème sur Shibarium, mais à l’afflux MASSIF de transactions et d’utilisateurs qui sont arrivés lorsque nous avons annoncé le lancement de Shibarium. »

👉 Retrouvez notre guide – Acheter facilement Shiba Inu – SHIB – La cryptomonnaie concurrente du Dogecoin

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Le bridge de Shibarium rouvre ses portes

Les problèmes de scalabilité ont donc été réglés, et les équipes de Shiba Inu ont confirmé ce jour que Shibarium était désormais entièrement fonctionnel. Les retraits sur le mainnet et le bridge sont débloqués, et les utilisateurs peuvent donc avoir accès à leurs fonds.

Plusieurs cryptomonnaies sont concernées : c’est le cas du SHIB, du LEASH, du Wrapped ETH. Les utilisateurs peuvent s’attendre à un délai entre 45 minutes et 3h pour leurs retraits. Pour le BONE, le délai est plus long et peut s’étendre jusqu’à 7 jours. Le communiqué de Shiba Inu montre par ailleurs que l’engouement est déjà présent sur Shibarium :

« Nous avons accumulé plus de 65 000 portefeuilles et 350 000 transactions. Nous avons vu toute une variété de tokens amusants, inhabituels et parfois même offensants déployés sur Shibarium. Au sein de ces milliers de tokens, nous verrons lesquels arriveront en haut du classement. »

Shibarium transformera-t-il l’essai ? Cela reste à voir, mais il s’agit d’un moment crucial pour la communauté Shiba Inu, qui souhaite devenir un écosystème d’ampleur, au-delà du memecoin.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : Shiba Inu, blog

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.