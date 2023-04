Il sera bientôt possible d’interagir avec la blockchain Solana depuis ChatGPT

Plus tôt cette semaine, Solana Labs, en charge du développement de la blockchain Solona (SOL), a dévoilé la sortie prochaine d’un plug-in pour le chatbot ChatGPT d’OpenAI :

(1/2) Solana Labs has created an open-source reference implementation for a ChatGPT plugin that lets users interact with the @solana network directly from ChatGPT.

Users will be able to check wallet balances, transfer tokens, and purchase NFTs once ChatGPT plugins are available. pic.twitter.com/08z1IX76zJ

— Solana Labs (@solanalabs) April 25, 2023