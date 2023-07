La défaite contre Ripple n’a semble-t-il pas entamé la motivation du patron de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler. Ce dernier vient en effet de demander au Congrès américain des financements supplémentaires pour continuer à réguler ce qu’il appelle le « Far West » des cryptomonnaies.

La SEC demande une rallonge de budget au Congrès, pour réguler les cryptomonnaies

Le directeur de la SEC s’est exprimé au sujet de ses actions dans le secteur des cryptomonnaies, lors d’une audition auprès du Congrès américain. Gary Gensler demande un financement additionnel de 109 millions de dollars pour continuer à réguler le secteur.

Si cette hausse de budget est acceptée, elle ferait grimper le budget de mise en application de la loi de la SEC à 1,4 milliard de dollars. Gary Gensler demande par ailleurs une subvention additionnelle de 393 millions de dollars pour « les coûts technologiques » liés à la surveillance des réseaux financiers.

Le directeur de la SEC a également qualifié le secteur crypto de « Far West » non régulé, qu’il serait urgent de contrôler. Mais cela coûte de l’argent, selon Gary Gensler :

« Les innovations technologiques rapides au sein des marchés financiers ont conduit à des mauvaises gestions dans des secteurs nouveaux et émergents, en particulier dans le domaine des cryptomonnaies. S’attaquer à cela nécessite de nouveaux outils, de l’expertise et des ressources. »

👉 Retrouvez toute l'actualité de la régulation des cryptomonnaies

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

La croisade de la SEC contre les cryptomonnaies continue

D'octobre à septembre dernier, la SEC a mis en place 750 actions contre des acteurs des marchés financiers. Dans le domaine des crypto-actifs en particulier, elle a multiplié les actions en justice ces derniers mois, notamment à l'encontre de poids lourds du secteur, comme Coinbase et Binance.

Sa défaite récente contre Ripple (XRP), et les critiques qui sont nées dans l'opposition, ont cependant fragilisé Gary Gensler. Le statut des cryptomonnaies est en effet devenu une bataille partiellement politique, avec des Démocrates qui affichent désormais une hostilité marquée, et des Républicains qui en font un enjeu de démocratie.

Au-delà de questions budgétaires, c'est donc une idéologie que le patron de la SEC met en place ces derniers mois. Au point de faire fuir de grands acteurs : on apprenait ainsi cette semaine que le Nasdaq suspendait ses projets dans les cryptomonnaies, citant un environnement réglementaire trop incertain. L'exode des entreprises crypto en dehors des États-Unis a donc bel et bien débuté.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : The Block

Image : Third Way Think Tank via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.