SEC : les DEX vont-ils être soumis aux mêmes règles que les plateformes centralisées ?

La semaine dernière, nous soulevions des interrogations quant au fait que la finance décentralisée (DeFi) pourrait devenir la prochaine cible des régulateurs américains. Comme pour faire écho à cela, la Securities and Exchange Commission (SEC) a rouvert une période de commentaires pour traiter du cas des exchanges décentralisés (DEX).

Pour être plus précis, il s’agirait de modifier la définition d’exchange de la règle 3b-16 du Securities Exchange Act de 1934, de manière à intégrer les DEX dans ce spectre réglementaire. Une première période de commentaires avait déjà été ouverte à ce sujet en janvier dernier :

Bien que rien ne soit acté à ce jour, si un tel scénario venait à se réaliser, cela ne ferait qu’augmenter le flou juridique des États-Unis. Dans un cas extrême, n’importe quel protocole DeFi pourrait être alors accusé de commercialiser des titres non enregistrés sous prétexte que des Américains peuvent y accéder. Cela pourrait conduire les applications à bloquer l’accès à ces utilisateurs, comme le font déjà certains launchpads pour assurer leurs arrières.

Malgré tout, il semble que ces discussions ne font pas l’unanimité au sein de la SEC. En effet, la commissaire Hester Peirce a par exemple clairement signifié son désaccord à Gary Gensler :

Plus loin dans son discours, nous pouvons même y deviner une référence aux menaces récentes envoyées à Coinbase. En effet, Hester Peirce indique que lorsque les entrepreneurs tentent de discuter avec la SEC de la meilleure manière d’adapter le cadre légal pour qu’ils soient en conformité, l’institution « récompense plutôt leur bonne foi par une action coercitive ».

Paul Grewal, le directeur de la conformité de Coinbase, a d’ailleurs salué les propos de la commissaire sur Twitter :

In just 60-something words, SEC Commissioner @HesterPeirce has managed to articulate all that hits awfully close to home. Thank you. pic.twitter.com/8mZxkg16rH

De son côté, Warren Davidson, le représentant du 8e district de l’Ohio au Congrès des États-Unis, a répondu qu’il introduirait un projet de loi pour « pour corriger une longue série d’abus ».

La finalité d’un tel projet serait de démettre Gary Gensler de ses fonctions, en remplaçant le rôle de président de la SEC par celui d’un directeur dépendant des commissaires :

Yep. To correct a long series of abuses, I am introducing legislation that removes the Chairman of the Securities and Exchange Commission and replaces the role with an Executive Director that reports to the Board (where authority resides). Former Chairs of the SEC are ineligible. https://t.co/VBnkgt8bhM

— Warren Davidson 🇺🇸 (@WarrenDavidson) April 16, 2023