La SEC accuse d'avoir Binance.US d'avoir massivement recouru au wash trading pour gonfler ses volumes

Alors que les États-Unis ont interdit le wash trading il y a désormais près d'un siècle, la Securities and Exchange Commission (SEC) accuse Binance.US, la branche américaine de Binance, d'avoir recouru à cette pratique pour gonfler artificiellement les volumes de trading de sa plateforme.

Selon le régulateur américain, plus de 70 % du volume d'échange d'une cryptomonnaie (son ticker n'a pas été précisé) était le résultat d'opérations de trading effectuées le lendemain de l'ouverture de Binance.US par des comptes hébergés chez Sigma Chain, des employés de haut rang ainsi que des comptes détenus par Changpeng Zhao. Sigma Chain, dont le nom est sorti lors des premières accusations de la SEC, est une entreprise commerciale suisse dirigée par CZ.

Une porte-parole de Binance.US a nié les faits, invoquant une incompréhension de la SEC :

« Nous croyons fermement que les allégations de la SEC concernant le wash trading sont entièrement infondées et basées sur une incompréhension fondamentale des faits et une mauvaise application de la loi en vigueur. »

Selon un document interne consulté par le Wall Street Journal, alors que 70 000 dollars de BTC s'étaient échangés lors de la première heure d'ouverture de Binance.US, Changpeng Zhao aurait déclaré qu'il s'agissait probablement d'une opération interne : « c'était nous-même, je pense ».

Par ailleurs, un employé haut placé aurait écrit à Catherine Coley, alors PDG de Binance.US, pour la prévenir que la structure chargée de faire correspondre les transactions sur la plateforme n'empêchait pas les utilisateurs de « faire des transactions avec eux-mêmes ». Plus tard, un autre employé avait également signalé la possibilité d'effectuer du wash trading en interne :

Un autre porte-parole a également formellement nié ces accusations :

« Binance ne s'engage pas et ne tolère pas le wash trading, qui est une violation de nos conditions d'utilisation, et ne l'a jamais fait. Binance a une équipe dédiée à la surveillance du marché qui est responsable de l'examen de la surveillance liée à un comportement abusif et/ou manipulateur potentiel, y compris les opérations de wash trading et la manipulation du prix des opérations. »