Satoshi Nakamoto de retour ? La toute première adresse Bitcoin a reçu 1,17 millions de dollars de BTC

A-t-on affaire au retour de Satoshi Nakamoto, l'illustre anonyme à qui nous devons le Bitcoin (BTC), ou quelqu'un a-t-il décidé de se débarrasser de plus d'un million de dollars ? C'est la question que se sont posée certaines personnes après une curieuse transaction.

Vendredi 5 janvier, un wallet non identifié a transféré 26,9 BTC, soit l'équivalent de 1,17 million de dollars, à l'adresse « Genesis » de la blockchain Bitcoin, c'est-à-dire la toute première adresse du réseau à avoir reçu une récompense de minage de bloc.

Détails de la transaction de l'adresse inconnue vers l'adresse identifiée comme appartenant à Satoshi Nakamoto

Cette adresse (1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa) est célèbre d'une part car c'est elle qui a reçu la récompense de minage du tout premier bloc (Genesis block, ou bloc 0), mais également car la récompense, versée à hauteur de 50 BTC, ne peut être transférée hors de son wallet.

Effectivement, bien que les raisons autour de cette caractéristique unique soient encore sujettes à débat, cette transaction historique n'a jamais été ajoutée à la base de données UTXO de Bitcoin.

Dans les grandes lignes, cela signifie qu'elle est perçue différemment par la blockchain Bitcoin, et donc que ces 50 BTC ne seront jamais reconnus par le réseau (à moins d'une modification du fonctionnement de la blockchain), et n'ont donc aucune valeur réelle. De surcroît, aucun des wallets associés à Satoshi Nakamoto n'a effectué de transaction depuis 2010.

L'identité de la personne à l'origine de ce mystérieux don, qui n'est sans doute pas sans savoir que cette adresse est « morte », est en tout cas inconnue. En remontant un peu son historique, on s'aperçoit toutefois que le propriétaire derrière l'adresse ayant envoyé les Bitcoins à l'adresse Genesis est très probablement le même que celui derrière une autre adresse possédant plus de 32 millions de dollars de BTC, puisque c'est elle qui a transféré la somme initiale.

Comme l'a fait remarquer Conor Grogan, le directeur de Coinbase, cette adresse a reçu énormément de fonds provenant de Binance, ce qui laisse imaginer que l'identité de la personne derrière ces mouvements puisse être connue par l'exchange de cryptomonnaies.

Either Satoshi woke up, bought 27 bitcoin from Binance, and deposited into their wallet, or someone just burned a million dollars pic.twitter.com/w34kjnAHPJ

— Conor (@jconorgrogan) January 6, 2024