Sam Bankman-Fried fait face à 4 nouveaux chefs d'accusation, notamment concernant ses donations politiques

Sam Bankman-Fried, qui a plaidé non coupable aux 8 chefs d'accusation dont il a fait la cible suite à la faillite de FTX, fait aujourd'hui face à 4 nouvelles charges. Il est notamment accusé d'avoir outrepassé les lois sur les donations politiques en ayant utilisé l'argent des clients de FTX à travers des sociétés réservées à cet effet, dans le but final de favoriser l'exchange d'un point de vue réglementaire.

Sam Bankman face à de nouvelles accusations

Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG et fondateur de l'exchange en faillite FTX, se retrouve confronté à 4 nouveaux chefs d'accusation en plus des 8 précédents ayant été lancés à son encontre l'année dernière. L'intéressé avait plaidé non coupable, alors que les preuves à son encontre continuent de se multiplier au fil du temps.

Les accusations nouvellement portées à son endroit sont diverses, mais concernent principalement l'utilisation frauduleuse des fonds des clients de FTX à des fins illégales. Sont notamment mises en cause ses donations politiciennes, une question qui occupe le terrain depuis quelque temps dans le dossier FTX :

« Exploitant la confiance que les clients de FTX ont placée en lui et en son exchange, Sam Bankman-Fried a volé les dépôts des clients de FTX et a utilisé des milliards de dollars de fonds volés à diverses fins, notamment pour soutenir les opérations et les investissements de FTX et d'Alameda, pour financer des investissements spéculatifs à risque, pour faire des contributions caritatives, pour s'enrichir et pour tenter d'acquérir une influence sur la réglementation des cryptomonnaies à Washington D.C., en dirigeant des dizaines de millions de dollars de contributions de campagne illégales vers les démocrates et les républicains. »

Le document de 39 pages, déposé auprès du tribunal de Manhattan ce jour, mentionne notamment les multiples procédés illégaux auxquels Sam Bankman-Fried aurait eu recours, notamment des transferts dissimulés des fonds des clients vers la société Alameda Research, ou afin de subvenir à ses dépenses personnelles.

Concernant les donations d'ordre politique, SBF aurait réussi à outrepasser les limites de donation réglementées en effectuant ces dernières indirectement via des sociétés aux activités floues voire inexistantes. Selon le document judiciaire, l'ex-PDG de FTX ne voulait ni être vu comme un partisan de gauche ni comme un partisan de droite, et ces donations auraient ainsi eu comme objectif principal de favoriser FTX et ses filiales.

Source : Bloomberg

