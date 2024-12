Salvador : retour en arrière sur la loi Bitcoin en échange d'un prêt du FMI ?

Le Fonds Monétaire International (FMI) a lancé un ultimatum au Salvador : le pays doit changer sa « loi Bitcoin » et rendre la cryptomonnaie non obligatoire, afin d’obtenir un prêt de la part de l’institution. Nayib Bukele pourrait ainsi être forcé de mettre de l’eau dans son vin sur un aspect clé de sa politique. Que se joue-t-il dans le plus crypto-friendly des pays ?