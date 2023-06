Les Russes se sont réfugiés vers les cryptomonnaies durant la rébellion de Wagner, selon les données on-chain

Selon des données on-chain publiées par CCData, les citoyens russes semblent avoir voulu se réfugier vers les cryptomonnaies durant la rébellion organisée par le groupe paramilitaire Wagner ce week-end.

Comme nous pouvons le voir ci-dessous, certains Russes ont échangé leurs roubles au profit du stablecoin USDT émis par Tether. Un peu moins de 15 millions de dollars ont ainsi été échangés sur la journée de samedi, contre seulement 4 millions la veille de l'insurrection, soit quasiment 4 fois moins.

Figure 1 - Volumes de trading entre le rouble et l'USDT sur les CEX russes

Il semble que les personnes ayant eu recours à ces échanges aient voulu se tourner vers un actif moins volatil que le rouble, la paire BTC/RUB ayant été délaissée au profit de la paire USDT/RUB comme nous pouvons le voir ci-dessous. Selon CCData, les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies proposant encore ces paires en Russie sont Binance, Cryptonex, HitBTC et Coinsbit.

Figure 2 - Volumes de trading sur les paires USDT/RUB (noir), BTC-RUB (rose) et volumes totaux (jaune)

Plus précisément, selon Kaiko, de tels volumes n'ont pas été observés depuis le mois de décembre 2021. Il faut par ailleurs prendre en compte qu'au vu des sanctions imposées par l'occident à la Russie, le trading de cryptomonnaies est devenu plus compliqué qu'auparavant.

#Tether-Ruble trade volume spiked to its highest level since December during this weekend's Wagner rebellion. pic.twitter.com/YXOGsuidaM

— Kaiko (@KaikoData) June 26, 2023