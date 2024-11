Rumble envisage l'achat de Bitcoin (BTC) avec l'aide de Michael Saylor, son action grimpe en flèche

La plateforme de partage de vidéos Rumble envisage d’ajouter du Bitcoin (BTC) à sa trésorerie. Et Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, pourrait l’aider. Qu’est-ce que cela changerait ?

Rumble envisage d’ajouter du Bitcoin à sa trésorerie

Rumble est considéré comme une alternative à YouTube et elle s’est distinguée dans le milieu politique, en particulier chez les conservateurs américains. Parmi ses investisseurs, on trouve l’actuel vice-président élu, JD Vance, ainsi que Vivek Ramaswamy, le milliardaire collaborant avec Elon Musk au sein du futur département « DOGE ». L’entreprise bénéficie donc d’un regain d’intérêt depuis l’élection de Donald Trump en début de mois.

Son PDG, Chris Pavlovski, envisage désormais l’ajout de Bitcoin à la trésorerie de l’entreprise. L’évolution politique aux États-Unis a en effet déclenché une ruée vers le BTC, et de plus en plus d’entreprises annoncent se constituer des réserves en cryptomonnaie. Chris Pavlovski a donc demandé à sa communauté X s’il fallait les imiter :

Lets put this in a poll format... Should Rumble add Bitcoin to its balance sheet? — Chris Pavlovski (@chrispavlovski) November 19, 2024

✅ Notre guide pour acheter du Bitcoin (BTC) facilement en 2024

Suite à cette proposition, Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, a proposé son aide. Une aide acceptée par Chris Pavlovski, qui a entamé des discussions si l’on en croit leurs échanges publics sur X.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Le cours de l’action de Rumble (RUM) explose à la hausse

En réaction à cette nouvelle, le cours de l’action de Rumble (RUM) a explosé à la hausse. En moins d’une journée, elle a pris 16 % :

L’action de Rumble part à la hausse suite aux déclarations de son PDG

Depuis quelques semaines, les nouvelles s’enchaînent en ce qui concerne les entreprises et le Bitcoin. Plusieurs sociétés, à l’instar de Genius Group et Cosmos Health hier, ont confirmé qu’elles choisissaient de miser sur la plus grande cryptomonnaie. Quant à MicroStrategy, la pionnière du secteur, elle a levé une quantité gigantesque de fonds – 4,6 milliards de dollars – pour continuer à se procurer de la cryptomonnaie.

🌐 Dans l’actualité – Michael Saylor cherche à convaincre Microsoft de se lancer dans la création d’une réserve stratégique en Bitcoins (BTC)

Le questionnement de Rumble s’inscrit donc dans une tendance de fond. Il y a fort à parier que d’autres grandes entreprises envisageront aussi la même stratégie dans les semaines à venir.

Ouvrir un compte sur N26, la banque crypto-friendly

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : X, TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.