Ruée vers les cryptomonnaies ? Les entreprises continuent de se constituer des réserves en Bitcoin (BTC)

Si MicroStrategy a été un pionnier américain des cryptomonnaies, l’entreprise n’est désormais plus seule. Suite à l’élection de Donald Trump aux États-Unis, de plus en plus de sociétés confirment en effet la constitution de réserves en Bitcoin ou Ether (ETH). Zoom sur cette tendance nouvelle, qui pourrait tout changer.