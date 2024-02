« Cette personne est perturbée » – Craig Wright doit prouver qu’il est Satoshi Nakamoto devant un juge

Craig Wright, l’homme au surnom de « Faketoshi » verra-t-il la conclusion de ses nombreuses affaires judiciaires ? Un procès s’ouvre cette semaine : il devra prouver qu’il est Satoshi Nakamoto auprès de la Haute cour du Royaume-Uni. Mais cela pourrait être une gageure.

Craig Wright affirme toujours être Satoshi Nakamoto

Pour rappel, Craig Wright est à l’origine du Bitcoin SV (BSV), pour « Satoshi's Vision ». Depuis 2016, l’homme affirme être Satoshi Nakamoto, sans pouvoir le prouver. Il tente de défendre sa vision par de nombreux et coûteux procès, affirmant que le Bitcoin est son invention, et que la communauté crypto profite de son travail. Entravant au passage le travail de nombreux développeurs et sites liés à la maintenance du réseau Bitcoin (BTC).

Pour aller plus loin – Qui est Craig Wright, l'homme qui affirme être Satoshi Nakamoto ?

Jusqu’ici, les « preuves » de l’identité affirmée par Craig Wright se sont avérées falsifiées, ou inexistantes. C’est ainsi que Craig Wright a obtenu le surnom de « Faketoshi », et que ses divers efforts – dont une accusation de plagiat – ont été mis en lumière. Mais il reste les procès intentés par Craig Wright, qui sont une épine dans le pied de certains développeurs.

Craig Wright obligé de prouver ses affirmations

Cette semaine, le créateur du Bitcoin SV se retrouve cependant sur la sellette. Ses dires vont être examinés par la Haute cour du Royaume-Uni, suite à des accusations de la Crypto Open Patent Alliance (COPA). Cette organisation vise à réduire le recours à des brevets au sein de l’écosystème crypto. Or Craig Wright s’est notamment distingué en déposant des demandes de brevets à tout va, pour des technologies liées à Bitcoin.

La COPA souhaite donc mettre fin aux affirmations qu’elle estime faussées : elle compte « obtenir une déclaration que le docteur Wright n’est pas Satoshi Nakamoto ». Ce n’est pas anodin : un jugement dans cette affaire pourrait avoir des effets sur de très nombreuses affaires judiciaires liées à Craig Wright.

« Cette personne est perturbée »

En janvier dernier, Craig Wright a essayé de régler ce procès à l’amiable, mais l’offre a été refusée par la COPA. Cette dernière juge que si Wright n’était pas condamné, il pourrait alors continuer à intenter des procès pour défendre ce qu’il considère comme son invention. Par ailleurs, l’organisme note la faiblesse des preuves proposées par l’accusé :

« Altérations de dates sur des fichiers, affirmations impossibles car provenant de logiciels n’ayant été créées qu’en 2014, conseils d’anciens avocats qui n’ont pas été documentés… Tout cela est sans précédent : cette personne est perturbée. »

A lire également – Qui est Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin (BTC) ?

Le procès pourrait durer un mois. Il devrait continuer à mettre en lumière des limitations dans l’argumentation de Craig Wright, qui sont devenues de plus en plus apparentes ces dernières années. Un dénouement en faveur de la COPA pourrait donc saper bon nombre de procès en cours pour l’homme à l’origine du Bitcoin SV.

