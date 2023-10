Ripple (XRP) : nouvelle défaite pour la SEC, à qui le juge refuse une demande d’appel

Le procès entre Ripple et la Securities and Exchange Commission (SEC) s’est éternisé, et cette dernière vient de recevoir un nouveau camouflet de la part du juge, qui refuse sa demande d’appel. Qu’est-ce qui s’est joué cette semaine ?