Retraites : 74% des retraités ne voudraient pas baisser leur pension pour aider les générations suivantes

72% des retraités français admettent que le système de retraite actuel ne peut pas continuer, mais 74% refusent toute baisse de leur pension. De l'autre côté, les actifs ont le sentiment de cotiser pour un système dont ils ne bénéficieront pas. Un sondage OpinionWay de janvier 2026 qui résume l'impasse dans laquelle se trouve la France : tout le monde connaît le problème, personne ne veut faire de sacrifice.

Le système de retraite à bout de souffle

Un sondage qui révèle l'ampleur de la fracture entre générations en France. 74 % des retraités refusent de baisser leur pension pour en garantir une à la génération suivante, tandis que de l'autre côté, 80 % des actifs sont inquiets pour leur propre retraite et 76 % ont le sentiment de cotiser pour un système dont ils ne bénéficieront pas.

Les actifs estiment partir à la retraite en moyenne à 64,6 ans, mais 74 % craignent de manquer d'argent une fois retraités. Les projections leur donnent raison. Le Conseil d'Orientation des Retraites prévoit que les pensions progresseront de 0,1% par an contre 0,7% pour les revenus d'activité.

Face à ce constat, 89 % considèrent qu'il est nécessaire d'investir par soi-même pour avoir une retraite confortable. Une prise de conscience tardive qui marque la fin de la confiance dans le système par répartition. Il faut dire que ce système arrive au bout de ses capacités : avec la baisse du nombre d'actifs, les pensions de retraite vont mécaniquement devoir baisser. En réalité, l'État s'endette déjà pour les retraites, car les cotisations des travailleurs ne suffisent plus à les financer.

La France dépense plus que ses voisins, mais ça ne change rien

Une situation difficile à appréhender. « La France et la Grande-Bretagne sont sous l'emprise des retraités », voilà ce que titrait le Financial Times ce mardi 3 février 2026. Un article qui fait suite à un autre dans lequel ils affirmaient que les retraités français avaient un revenu plus élevé que les actifs et critiquait les trop grandes pensions en France. Pourtant, selon les données officielles du Conseil d'Orientation des Retraites, le niveau de vie des deux tranches de la population est sensiblement le même : un retraité dispose de 2 270 euros mensuels contre 2 560 euros pour un actif (selon les chiffres médians).

En réalité, il est possible d'interpréter les chiffres de bien différentes façons, et le vrai débat n'est pas là. Il est plutôt ici : la France consacre plus de moyens à ses retraités que n'importe quel autre pays occidental… et ça ne marche pas. Depuis 2001, la part du PIB dédiée aux prestations de vieillesse a augmenté de 2,9 %, contre 1,5 % en moyenne chez ses voisins européens.

Dans ce contexte, une statistique prend tout son sens : 60 % de la richesse française provient désormais de l'héritage, contre 35 % au début des années 1970. Le travail ne représente plus que 30 à 40 % de la création de richesse. Entre 2020 et 2040, près de 9 000 milliards d'euros devraient être transmis par héritage ou donation.

Pour les actifs qui préparent leur retraite, le message est clair : mieux vaut hériter ou investir que compter sur les cotisations. Et comme le fait de toucher un héritage n'est jamais garanti, se préparer un complément de retraite par capitalisation est peut-être, au final, la stratégie la plus sûre.

