Le retrait de Bitcoin (BTC) temporairement mis à l'arrêt sur Binance suite à une « transaction bloquée »

Binance bloque les retraits de Bitcoin sur sa plateforme

L'exchange Binance, le plus important au monde en termes de volume échangé, semble rencontrer des difficultés avec le réseau Bitcoin (BTC). Effectivement, depuis 14h, les retraits de BTC via le réseau du même nom sont totalement à l'arrêt.

Temporary pause of $BTC withdrawals on #Binance due to a stuck transaction causing a backlog. Should be fixed in ~30 minutes. Will update. Funds are SAFU. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 13, 2022

Selon Changpeng Zhao, le PDG de Binance, ce phénomène de « transaction bloquée » aurait normalement dû être réglé sous une demi-heure. À l'heure où nous écrivons ces lignes, soit plus de 3 heures après, le problème n'a toujours pas été résolu.

Depuis, le compte Twitter officiel de la plateforme Binance a confirmé la sortie de son PDG, indiquant que la transaction en cause résultait de « faibles frais de transaction ». Précisons que le retrait a seulement été bloqué sur le réseau Bitcoin, et qu'il est toujours possible de retirer cette cryptomonnaie via un réseau répondant aux normes BEP20 ou ERC20.

Une annonce officielle a également été effectuée via le blog officiel de Binance, promettant un retour à la normale au plus vite :

« L'équipe de Binance travaille sur une solution pour reprendre les retraits sur le réseau Bitcoin (BTC) prochainement. Binance rouvrira les retraits sur le réseau Bitcoin (BTC) dès que notre système de retrait sera stable, et nous en informerons les utilisateurs dans une autre annonce. »

Une annonce qui inquiète dans un contexte d'incertitude

Alors que le marché subit de très fortes turbulences, notamment à cause d'un BTC qui affiche un inquiétant -23,6 % sur 7 jours et -18,5 % sur les dernières 24 heures, l'inquiétude au sein de la communauté crypto est à son paroxysme.

Afin de mieux illustrer l'état du marché, il peut par exemple s'avérer intéressant de noter que sur les dernières 24h heures, plus d'un milliard de dollars de positions ont été liquidés dans l'écosystème des cryptomonnaies.

Suite à cette annonce de Binance, pourtant banale, de nombreuses personnes n'ont pas manqué d'établir un parallèle avec la situation de l'exchange Celsisus, qui a décidé de stopper de son propre chef les retraits, les swaps et les transferts de cryptomonnaies sur sa plateforme afin de pouvoir, selon lui, « honorer ses obligations de retrait à long terme ».

Les grands exchanges sont effectivement pourtant souvent confrontés à ce genre de problème technique lorsque la volatilité du marché est aussi importante qu'en cette période, notamment face à un afflux de transactions de petits montants qui peinent à trouver leur place dans les blocs.

