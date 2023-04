Les résistances psychologiques bloquent le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) - Nouvelle hausse à venir ou correction déjà en cours ?

Alors qu'ils sont en range depuis plusieurs semaines, le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH) montrent des objectifs toujours haussiers. Les cryptomonnaies parviendront-elles enfin à s'envoler au-dessus de leurs résistances psychologiques ou la correction a t'elle débuté ? Découvrez les différents scénarios dans cette analyse de la semaine.

Le Bitcoin (BTC) en perte de vitesse

Toujours en tendance haussière au-dessus de la Kijun et du nuage de l'indicateur Ichimoku en Daily, le prix du bitcoin (BTC) n'est pas parvenu à franchir sa résistance psychologique que représente le niveau des 30 000$. Cela fait près d'un mois maintenant que le BTC reste stable et qu'il évolue dans un range entre 26 800$ et 28 800$. Alors parviendra-t-il à franchir sa résistance dans les prochains jours où va-t-il tout d'abord nous offrir de nouvelles opportunités d'achat à l'occasion d'une correction ?

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

À ce jour, le prix montre un ralentissement de sa tendance après la forte hausse des précédentes semaines. La Kijun étant éloignée de la Tenkan et des prix, cela signifie que le marché est actuellement en situation de surachat. La latéralisation en cours est donc une bonne chose puisque cela permet d'accumuler de nouvelles liquidités pour pouvoir aller potentiellement plus haut par la suite, mais surtout, cela permet à la Kijun de remonter progressivement en direction des prix. Cette courbe agit en tant que support et tant qu'elle reste en dessous des prix, nous pouvons affirmer que la tendance reste clairement haussière.

Tout ce qu'il faudra dans les prochains jours, c'est que le prix parvienne enfin à casser sa résistance à 28 800$ et qu'elle franchisse finalement le niveau psychologique des 30 000$. En cas d'échec, un retracement de Fibonacci nous permet d'identifier les différents potentiels niveaux de rebond à surveiller. Il y a les 25 500$ (0,382) qui représentent un support psychologique, les 24 366$ (0,5) qui correspondraient à une correction de 50% de la hausse des dernières semaines, puis les fameux 0,618 à 23 226$ qui est le niveau de correction le plus sain.

Une chose est sûre, il faudra rester au maximum au-dessus du grand rectangle bleu, car il s'agit de la précédente consolidation du prix. Y retourner n'est jamais bon signe car nous avons beaucoup plus de liquidités que précédemment, et qu'une cassure par le bas est donc finalement probable. Il faut donc éviter de repasser sous les 25 000$ pour éviter tout risque de désillusion.

Les 30 000$ pour bientôt ?

Cela fait déjà plusieurs semaines que nous attendons un retour du prix au-dessus des 30 000$ suite à la cassure d'un pattern d'élargissement descendant à angle droit en h4. En général, ce type de figure chartiste offre de belles probabilités de hausse et comme on peut le constater, déjà 50% du mouvement haussier a été réalisé. L'objectif théorique de ce pattern est à 30 620$ et restera valide tant que le prix ne repartira pas sous les 25 000$.

Figure 2 - Graphique du cours du Bitcoin (h4)

À l'intérieur de la hausse en cours, nous pouvons observer la construction d'un petit triangle ascendant dans lequel le prix évolue depuis le 20 mars. En cas de cassure du niveau de résistance à 28 800$, alors l'objectif de ce pattern est lui aussi à 30 600$. Un double objectif donc pour le Bitcoin en cas de sortie haussière de ce range.

Si le prix venait à casser cette consolidation par le bas alors un retour sur le niveau des 25 000$ serait à privilégier (0,382 du retracement Daily), avec le risque d'invalidation de notre objectif haussier.

L'Ether (ETH) en route vers les 2 000$ ?

Concernant le cours de la cryptomonnaie d’Ethereum, l’Ether (ETH), il a cassé cette semaine un triangle ascendant par le haut sur l'unité de temps h4. Cette cassure a déclenché un objectif haussier à 2 024$ environ, ce qui correspond à la hauteur à l'entrée du triangle, reportée à sa cassure.

Figure 3 - Graphique du cours de l’Ether (h4)

Alors que le prix avait atteint 50% de son objectif, les cryptomonnaies ont cependant débuté une correction, avec ici un pullback parfait de l'ETH sur la précédente résistance devenue à présent un support théorique. Il faudra donc un rebond ici pour conserver l'objectif déclenché. Pour le moment, la tendance reste haussière tant que le prix ne repasse pas sous le nuage.

Si le prix repasse sous le nuage il cassera alors la Kijun à la baisse, ce qui est un signal de vente à ne pas négliger. Il y aurait alors des risques pour que le prix retourne tester son prochain support à 1 700$, voire le suivant à 1 600$.

Conclusion de cette analyse technique

Les cryptomonnaies conservent leurs objectifs haussiers. Cependant, les prix sont entrés en phase de consolidation et les tendances ont donc perdu en vitesse. Il va falloir une nouvelle impulsion haussière pour éviter de perdre des supports important et le début d'une correction.

Source graphique : TradingView

