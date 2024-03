Réserve fédérale (FED), le scénario du pire est évité ! Quelles conséquences pour Bitcoin ?

La décision de politique monétaire du mercredi 20 mars était très attendue par la haute finance et par les investisseurs en cryptomonnaies. Jerome Powell a mis à jour hier les perspectives global-macro de la FED, l'occasion de faire le point sur ce qui est encore le facteur clé pour le cycle crypto en cours.

L’enjeu du timing et du nombre de baisses de taux de la FED cette année

La FED de Jerome Powell a donc dévoilé hier une nouvelle décision de politique monétaire avec un statu quo en matière de taux directeur, et surtout la mise à jour des projections global-macro de la FED ainsi que des prévisions centrales pour l’évolution du taux des FED funds cette année.

La FED était très attendue dans sa réaction au ralentissement en ce début d’année du rythme de la désinflation et à des statistiques macro-économiques US plus faibles que prévu, 2 facteurs qui ont amené le marché à revoir à la baisse ses anticipations du timing du pivot de la FED et du nombre de baisses de taux des FED funds d’ici la fin de l’année.

Suite aux annonces de la FED hier soir, voici donc les nouvelles anticipations du marché quant aux perspectives de politique monétaire selon les swap traders sur les FED funds : les institutionnels anticipent désormais 3 baisses de taux avec un pivot lors de la réunion du mercredi 12 juin prochain. Notons que 6 baisses de taux en 2024 étaient attendues au mois de janvier.

La FED a donc tout d’abord mis à jour ses propres anticipations en matière de Federal funds rate, c’était de loin le facteur fondamental dominant le plus attendu par les traders, et Jerome Powell a satisfait les marchés en confirmant qu'il y aura bien un pivot cette année et 3 baisses de taux d'ici le mois de décembre 2024.

La FED a ensuite mis à jour ses anticipations en matière d’inflation, avec un focus particulier sur l’indice des prix PCE en version sous-jacente (core PCE inflation, qui intègre davantage les services que le CPI ; rappelons que l’économie US est une économie de services à 80 %) et la Banque Centrale US semble encore confiante dans sa capacité à ramener l’inflation sous-jacente à 2 % d’ici le milieu de l’année 2025.

Pour la FED, le plus important est d’avoir confiance dans un retour du PCE core sous les 2 %. Il est actuellement à 2,84% et il sera mis à jour lors de la session boursière du vendredi 29 mars.

Il est impératif pour la FED que cette désinflation ne soit pas forgée sur une récession économique, c’est-à-dire que le taux de chômage à long terme ne dépasse pas 4,1 % de la population active. Pour le cycle haussier du marché crypto, ce combo de la désinflation avec le soft landing économique est au moins aussi important que le halving pour permettre de développer davantage la dynamique haussière des prix de cryptos.

La macro US et la politique monétaire de la FED doivent donc demeurer centrales dans l’analyse des tendances cryptos.

Graphique qui représente le nombre de baisses de taux envisagés par les membres votants de la FED (dot plots)

Bitcoin est toujours dans la construction de sa vague 4 sur le plan technique

La volatilité a fait son grand retour après que le cours du Bitcoin se soit présenté à son record historique (ATH) du mois de novembre 2021. Jamais dans son histoire le patron n’avait rejoint son ATH plusieurs semaines avant le halving. Conjugué à un excès haussier de momentum, le marché se devait d’entrer dans une séquence de correction.

La période de correction du BTC déclenchée jeudi dernier par les chiffres de l’inflation US (confirmant au passage l’impact fort de la macro US sur la tendance du cours du Bitcoin) s’inscrit pleinement dans un schéma graphique classique avec le point de départ d’une vague numérotée 4, celle qui vient en retracement de l’impulsion haussière verticale entre fin janvier et le milieu du mois de mars.

En termes de ratios de retracement dit de Fibonacci, un bottom était attendu autour du ratio de 38.2 % de retracement, soit entre 57 000 et 60 000 dollars selon que l’on utilise une échelle additive ou une échelle logarithmique. Le cours du Bitcoin a effectivement rebondi hier sur les 60 000 dollars US, il faut donc désormais franchir une résistance pour relancer la dynamique haussière.

C’est la résistance à 69 000 dollars qu’il faut déborder à nouveau pour relancer la tendance haussière de fond du BTC.

Graphique qui dévoile les bougies japonaises hebdomadaires (à gauche) du cours du BTC/USD

