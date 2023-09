Un rempart contre les monnaies privées : la Banque centrale européenne (BCE) oppose euro numérique et stablecoins

Oui aux monnaies numériques de banque centrale (MNBC), non au stablecoins. C’est le positionnement que semble esquisser la Banque centrale européenne (BCE), alors que le projet d’euro numérique en est à ses balbutiements. Qu’en penser ?

L’euro numérique prend forme progressivement

Fabio Panetta, un des membres du directoire de la Banque centrale européenne, s’est exprimé hier sur les propositions récentes de la Commission européenne. Celle-ci a esquissé ce que pourrait être l’euro numérique, avec notamment une garantie d’anonymat :

« L’Eurosystème ne pourrait pas voir les détails personnels des utilisateurs de l’euro numérique, ou connecter des informations de paiement à des individus. »

C’est un écart marqué avec la MNBC chinoise, qui à l’inverse est très surveillée par le gouvernement. Fabio Panetta a également souligné un autre avantage : les paiements hors-ligne, qui rapprocheraient l’euro numérique des espèces. Le membre du directoire a insisté sur les garde-fous prévus par la BCE, avec notamment des limites appliquées aux portefeuilles, qui ne pourront stocker qu’un montant maximal fixe.

« Je veux souligner encore une fois que l’émission d’un euro numérique représente une opportunité, et non un risque, pour le secteur financier européen. »

👉 Pour aller plus loin - Monnaies numériques de banque centrale (MNBC) – C’est quoi et comment fonctionnent-elles ?

La plateforme de référence pour acheter et trader plus de 600 cryptos 10% de réduction sur vos frais avec le code ZWUFE2S1 ?

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

La Banque centrale européenne compare l’euro numérique aux stablecoins

Ce message est partiellement envoyé aux banques, méfiantes face à un actif qui pourrait leur retirer des parts de marchés… Mais aussi à ceux qui auraient des velléités d’utiliser des stablecoins. Fabio Panetta a en effet montré une prudence marquée en ce qui concerne les « monnaies privées », qui pourraient selon lui déstabiliser l’économie. Avec un exemple : le PYUSD de PayPal, un stablecoin qui a fait grand bruit le mois dernier au moment de sa sortie.

👉 Apprenez-en plus à ce sujet – PayPal USD (PYUSD), la cryptomonnaie du géant des paiements aux 430 millions d’utilisateurs

Selon la BCE, les acteurs privés de ce type ont pour but un monopole : il n’y a donc pas de garantie qu’ils rendent leurs services compatibles avec les autres… Ou qu’ils restreignent les montants, à l’inverse du futur portefeuille de l’euro numérique.

C’est donc une bataille idéologique à laquelle on assiste. Avec d’un côté, une banque centrale prudente qui a fait de la stabilité et de la sécurité ses mots-clefs. Et de l’autre, des projets de stablecoin qui peuvent être développés rapidement, avec aussi moins de limitations en termes de régulation. Les deux cohabiteront-ils à l’avenir ? Cela dépendra aussi des réglementations à venir en Europe.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : Banque centrale européenne via X

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.