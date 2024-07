Aux États-Unis, dire que les relations entre les Démocrates et le secteur des cryptomonnaies sont tendues est un euphémisme. Mais les choses pourraient changer, depuis l’arrivée de Kamala Harris dans la course à la présidentielle. Qu’est-ce qui se dessine ?

Kamala Harris plus ouverte aux cryptomonnaies que Joe Biden ?

Le gouvernement Biden s’est fait connaître par sa ligne dure en ce qui concerne les cryptomonnaies. Embarrassé par l’affaire FTX, qui a fait intervenir des proches du camp démocrate en 2022, le parti a marqué une distance nette avec l’écosystème… Distance dans laquelle se sont engouffrés Donald Trump et le parti républicain.

Mais alors que le président Joe Biden s’est retiré de la course, son héritière Kamala Harris pourrait opter pour une stratégie différente. Selon des informations rapportées par le Financial Times, ses équipes de campagne ont d’ores et déjà contacté des acteurs de l’écosystème.

Selon des sources proches, les équipes de Kamala Harris auraient en effet initié des discussions avec les entreprises Coinbase, Circle, ainsi que Ripple Labs. Soit des sociétés qui ont été particulièrement égratignées par la campagne sans relâche de Gary Gensler, le directeur de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Un « redémarrage » pour le parti démocrate ?

Ce changement de cap présumé intervient alors que de très nombreux acteurs du secteur ont fait part de leur soutien à Donald Trump. De grandes figures comme Cameron et Tyler Winklevoss, qui dirigent Gemini, ou encore Jesse Powell, le PDG de Kraken, se sont positionnés en soutien au camp républicain.

Kamala Harris souhaiterait donc un vrai « redémarrage » des relations entre l’écosystème et le parti démocrate. Il s’agirait aussi d’une stratégie plus large, selon le Financial Times. Les démocrates peuvent en effet être considérés comme « anti-entreprises », face à un Donald Trump qui se présente avant tout en tant que businessman.

L’ouverture aux cryptomonnaies est donc aussi une ouverture aux startups et à l’innovation. Cela montre encore une fois que le Web3 a une place d’ampleur aux États-Unis, et que la campagne s’est en partie axée autour de cela.

Source : Financial Times

