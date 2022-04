Le Récap' Crypto #12 – 19 millions de bitcoins (BTC) minés

Le Récap' Crypto #12

Décryptons ensemble les principales actualités qui ont marqué la sphère des cryptomonnaies sur la semaine passée, dans notre épisode numéro 12 du Récap' Crypto. Bon visionnage, et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours en commentaire !

Vote de l’UE sur la surveillance des transactions en cryptomonnaies – Quels sont les risques pour l’écosystème ?

Le Parlement européen a adopté en commission une proposition d'amendement qui vise à surveiller fortement les transferts vers des portefeuilles auto-hébergés (non-custodial). S’il reste quelques étapes avant une adoption définitive de la mesure, c’est un pas de plus vers un durcissement des conditions d’existence des entreprises cryptos.

Un hacker dérobe plus de 620 millions de dollars à la sidechain Ronin d'Axie Infinity

Ronin, la sidechain d'Ethereum (ETH), vient d'annoncer avoir subi un hack en date du 23 mars dernier à hauteur de 550 millions de dollars au moment de l'incident. C'est ainsi que plus de 173 600 ETH et 25,5 millions d'USDC ont été dérobés sur le bridge de Ronin, ce qui constitue le deuxième hack le plus important de l'histoire des cryptomonnaies derrière celui de Poly Network.

Les tokens non fongibles (NFT) de Solana (SOL) débarquent sur OpenSea

La rumeur traînait depuis un certain temps dans la communauté crypto : les tokens non fongibles (NFT) de Solana (SOL) allaient enfin arriver sur OpenSea. Cela a finalement été confirmé par la place de marché, qui a publié une annonce hier.

OpenSea, The Sandbox et Sotheby's font partie des 100 entreprises les plus influentes selon Time Magazine

Le Time Magazine vient de révéler son classement des 100 entreprises influentes du monde en 2022. Plusieurs sociétés du monde des cryptomonnaies sont mises en avant par l'hebdomadaire, comme OpenSea, la plateforme leader du secteur des tokens non fongibles (NFTs), The Sandbox (SAND), le metaverse communautaire, ou Sotheby's, la maison de ventes aux enchères.

Le cap symbolique des 19 millions de bitcoins (BTC) minés vient d'être franchi

Sur les 21 millions de BTC qu'il sera à jamais possible de miner, nous venons de dépasser la barre des 19 millions. Ainsi, il reste moins 2 millions de bitcoins à extraire et il faudra attendre 2140 pour que le dernier BTC voit le jour.

🎙️ Crédit : Lilian Aliaga

