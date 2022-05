Vers un rebond technique haussier à court terme sur le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) ?

Le BTC consolide autour des 30 000$

Cette semaine, le cours du Bitcoin (BTC) a poursuivi son range autour du support hebdomadaire à 30 000$. Un niveau clé qu’il faudra une nouvelle fois tenir ce dimanche à la clôture de bougie weekly.

Figure 1 : Graphique du cours du Bitcoin Hebdomadaire (Weekly)

La semaine dernière déjà dans notre analyse précédente, nous avions évoqué l’importance d’une clôture du prix à l’intérieur du range construit depuis plusieurs mois sur le Bitcoin. Un niveau qui n’a jamais cédé sur une clôture weekly et qui a toujours permis au prix de partir vers de nouveaux records de prix.

Le scénario est donc simple, il faudra que le prix réintègre le range pour viser ensuite un retour vers la Tenkan autour des 37 500$. Dans l’hypothèse d’un rebond haussier grâce au support des 30 000$, nous observons ensuite un twist du nuage dans le mois de juillet, qui pourrait bien attirer progressivement le BTC pour un retest de ce niveau. Cette zone sera bien sûr à surveiller en temps voulu, si le rebond a bien lieu.

Si le prix venait par contre à casser son support des derniers mois, il faudrait ensuite compter sur celui à 26 000$, voire celui à 22 800$ pour aider le prix à repartir.

👉 Retrouvez notre guide pour acheter du Bitcoin (BTC)

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Le Bitcoin casse un pattern de retournement par le haut en h1

À plus court terme, le BTC évolue dans un range entre 27 800$ et 32 000$ après la cassure du biseau d’élargissement en jaune. Nous constatons également que la trendline orange a été cassée puis retestée en pullback à deux reprises, ce qui montre la pertinence et la force de ce support.

Figure 2 : Graphique du cours du Bitcoin (h1)

Comme en théorie ce type de figures chartistes casse le plus souvent par le haut, nous pouvons donc nous attendre à un retour du prix au-dessus des 34 000$ (hauteur du biseau à sa sortie, reportée à l’endroit de cassure). Un objectif qui correspondrait par ailleurs à un retour sur les Kijun Daily et Hebdomadaire.

La cassure des 32 000$ serait un beau signal de rebond haussier sur le court terme et permettrait de réintégrer le range hebdo avec en tête le scénario haussier Weekly. Cependant, la cassure baissière reste à surveiller, dans un contexte économique instable où le doute et l’incertitude font leur chemin. Le support à 28 000$ en bleu, sur lequel nous avons déjà eu de multiples rebonds par le passé, devra donc impérativement tenir en clôture h1 sous peine d’invalider l’objectif à 34 000$.

Découvrir FTX 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton 👆 Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

L’Ether (ETH) bientôt de retour vers 2 500$ à court terme ?

Comme la semaine dernière, le cours de l’Ether (ETH) nous montre toujours un pattern d’élargissement descendant en h1. Cette figure chartiste ayant été cassée par le haut, l’objectif a 2 593$ est maintenant activé.

Figure 3 : Graphique du cours de l’Ether (h1)

Pour tenir cet objectif, il faudra cependant que le niveau des 1 900$ continue de faire support, comme il l’a déjà fait plusieurs fois par le passé. Après un pullback sur la partie haute du pattern, le prix repasse au-dessus de son nuage, ainsi que de la Tenkan et de la Kijun. Des supports qui s’ajoutent donc à la trendline.

Si le prix de l’Ether vient à repasser sous son précédent point bas à 1 836$, il y aurait par contre un risque que le prix parte en direction des prochains supports à 1 580$ voire 1 400$.

En conclusion

Les cryptomonnaies semblent vouloir tenir leur support respectif. Il faudra attendre la clôture hebdomadaire pour savoir si le range du Bitcoin sera conservé avec un potentiel retour haussier, ou si le prix se dirige vers de nouveaux jours baissiers.

👉 Suivez notre rubrique dédiée aux analyses techniques

Sources graphiques : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.