Ratio ETH/BTC au plus bas depuis avril 2021 : Ethereum peine à lancer son bull run

Alors que le Bitcoin (BTC) est parvenu à dépasser son plus haut historique avec brio, Ethereum semble à la traîne. Ainsi, le ratio ETH/BTC ne cesse de baisser. Jusqu’où cela ira-t-il ?

Le ratio ETH/BTC ne cesse de chuter

Durant ce bull run, Bitcoin (BTC) mène la danse, alors qu'Ethereum (ETH) peine encore à convaincre. Là où le roi des cryptomonnaies ne cesse d'attirer de nouveaux capitaux, l'ETH n'est encore pas parvenu à dépasser son plus haut historique du cycle dernier.

Bien que la victoire de Donald Trump ait aussi profité à la 2e crypto la plus capitalisée avec une hausse de 28 %, le cours de l'ETH oscille désormais autour de 3 100 dollars et n'a même pas réussi à dépasser son plus haut annuel de mars dernier. Pour ce qui est de son ATH, il doit encore progresser de 57 % pour le dépasser.

Ainsi, ce retard s'illustre sur le ratio ETH/BTC, qui n'a jamais été aussi bas depuis le mois d'avril 2021, avec moins de 0,034 BTC pour 1 ETH :

Ratio ETH/BTC en données mensuelles

Cela ne signifie pas nécessairement que l'ETH baisse, mais bien que le BTC parvient à attirer plus d'investisseurs. Cette différence de popularité s'illustrait déjà en matière d'ETF, où ceux sur Ethereum ne semblent pas encore être parvenus à jouer leur rôle escompté. Ainsi, là où ceux sur Bitcoin recensent près de 83 milliards de dollars d'actifs sous gestion, les fonds Ethereum représentent moins de 9,3 milliards de dollars.

Un réseau en perte de vitesse ?

Ce manque d'attractivité commence également à se faire ressentir au niveau du staking. En effet, après un ralentissement de la quantité d'ETH déposés sur des validateurs, cette valeur a aussi commencé à diminuer depuis quelques jours. Lors de l'écriture de ces lignes, environ 34,35 millions d'ETH sécurisent le réseau, soit 28,5 % de la capitalisation environ :

Quantité d'ETH déposés en staking en comparaison du prix de l'Ether

Depuis une semaine, ce sont ainsi plus de 6 700 validateurs qui ont été débranchés, soit un peu plus de 0,62 % des effectifs actuels.

Dans ces conditions, l'idée d'un hypothétique flippening paraît plus que jamais compromise. Néanmoins, rappelons aussi que Bitcoin et Ethereum sont 2 systèmes avec des vocations différentes et des différences fondamentales. Dès lors, la pertinence des comparaisons peut s'en trouver limitée.

Si les pessimistes peuvent voir la situation actuelle d'Ethereum comme un signal négatif à long terme, les optimistes pourront aussi y voir une opportunité d'achat, tant le réseau a réussi des améliorations techniques majeures depuis le dernier cycle.

Sources : TradingView, Glassnode

